Homem compra montanha e transforma em casa estruturada na China

Por Flipar
As construções no Planalto de Loess, conhecidas na China como Yaodong (cavernas-casa), representam uma das formas mais antigas e engenhosas de arquitetura vernácula do mundo.
Estima-se que, ainda hoje, cerca de 40 milhões de pessoas vivam nessas estruturas no norte da China.
Enquanto no inverno as temperaturas externas podem chegar a -20°C, o interior da caverna permanece naturalmente em torno de 10°C a 15°C.
Durante séculos, o Yaodong foi o lar de camponeses e imperadores. O próprio Mao Tsé-Tung viveu em Yaodongs em Yan’an durante a Longa Marcha, o que deu a essas construções um status quase mítico na história da China.