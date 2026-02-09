Indesejados: pesquisa aponta de que países são os ‘piores turistas do mundo’

Por Flipar
O estudo ouviu cerca de 4,5 mil profissionais da rede hoteleira em 27 países para entender como turistas são percebidos durante estadias em hotéis ao redor do mundo.
De acordo com os hoteleiros entrevistados, alguns grupos de visitantes acabam deixando uma impressão menos positiva.
Espanhóis ? Embora sejam considerados extrovertidos e cordiais, muitos profissionais relatam comportamentos indelicados vindos dos espanhóis.
Foram citados fatores como excesso de barulho, impaciência e menor atenção às normas de etiqueta, o que pode gerar desconforto em ambientes compartilhados.
Gregos ? Logo em seguida, vem os gregos, frequentemente descritos como exigentes e propensos a reclamações.
Hoteleiros apontam que os gregos tendem a apresentar menor tolerância às normas internas dos hotéis, como regras de silêncio, horários e cuidados com áreas comuns, tornando a convivência mais delicada.
Por fim, o levantamento destacou que a conduta individual dos viajantes acaba impactando diretamente a imagem de seus países de origem.
Além do estudo da TNS Infratest para a Expedia, outras pesquisas mostram mais três nacionalidades que costumam aparecer em listas de “turistas difíceis” por comportamentos específicos: britânicos, chineses e russos.
Os russos, por sua vez, são vistos negativamente em alguns países europeus, sobretudo no Norte da Europa. Algumas reclamações são sobre a falta de sorrisos ou agradecimentos.