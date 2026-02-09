Porto de Galinhas é “ilha dos sonhos” nordestina que conquista turistas

Por Flipar

As águas mornas e transparentes são ideais para mergulho e observação da vida marinha.
Wikimedia Commons/Renatapolicarpo

As praias de areia clara se estendem por quilômetros, permitindo caminhadas, banhos de mar e práticas esportivas.
Wikimedia Commons/Dlgoncalves

No Pontal de Maracaípe, é possível ver o encontro do rio com o mar e observar cavalos-marinhos.
Reprodução

A gastronomia é outro aspecto que atrai os turistas por unir o frescor dos frutos do mar a pratos típicos do interior pernambucano, como tapioca e macaxeira.
Wikimedia Commons/Byfreddygutierrez

Com temperatura média em torno de 26 °C, Porto de Galinhas pode ser visitada o ano todo.
Wikimedia Commons/Cleferson Comarela

