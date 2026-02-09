Após queda em fenda de geleira nos Alpes suíços, homem é resgatado graças ao próprio chihuahua

Por Flipar
Na ocasião, Jan Gilar, um tcheco apaixonado por trilhas, sofreu um grave acidente ao cair em uma fenda de uma geleira na região de Saas-Fee, nos Alpes suíços.
O acidente fez com que ele caísse em um buraco profundo, frio e úmido, correndo risco de sofrer com hipotermia e novos deslizamentos.
Jan conseguiu pedir ajuda via walkie-talkie, mas a equipe de resgate aéreo não conseguia localizar o ponto exato da queda devido à vasta extensão da geleira.
“Assim que os socorristas retiraram seu dono, o cachorrinho abanava o rabo, feliz por ver Jan de volta à superfície”, relatou Bruno Kalbermatten, da empresa de resgate aéreo Air Zermatt.
A geleira onde Gilar caiu fica na região de Saas-Fee, uma charmosa vila alpina localizada no cantão do Valais, no sul da Suíça.
A área é cercada por alguns dos mais altos picos dos Alpes, muitos deles com mais de 4 mil metros de altitude.
Conhecida como a ?Pérola dos Alpes?, a região se destaca por suas paisagens glaciais e pelo ambiente preservado, já que o vilarejo é praticamente livre de carros.
Durante o verão, a região costuma atrair muitos visitantes em busca de trilhas panorâmicas, alpinismo e atividades ao ar livre.
Apesar do tamanho diminuto, esses cães são conhecidos por sua personalidade forte, lealdade extrema aos donos e um temperamento alerta que os torna excelentes “cães de vigia” domésticos.
Devido à sua fragilidade física, exigem cuidado no manuseio, mas costumam se adaptar perfeitamente à vida em apartamentos e espaços pequenos.
Carinhosos, os chihuahuas podem ser reservados com estranhos e tendem a criar laços profundos com uma única pessoa.