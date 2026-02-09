Após queda em fenda de geleira nos Alpes suíços, homem é resgatado graças ao próprio chihuahua

Por Flipar

Na ocasião, Jan Gilar, um tcheco apaixonado por trilhas, sofreu um grave acidente ao cair em uma fenda de uma geleira na região de Saas-Fee, nos Alpes suíços.
Wikimedia Commons/Reustli

O acidente fez com que ele caísse em um buraco profundo, frio e úmido, correndo risco de sofrer com hipotermia e novos deslizamentos.
Freepik

Jan conseguiu pedir ajuda via walkie-talkie, mas a equipe de resgate aéreo não conseguia localizar o ponto exato da queda devido à vasta extensão da geleira.
Wikimedia Commons/Tiia Monto

“Assim que os socorristas retiraram seu dono, o cachorrinho abanava o rabo, feliz por ver Jan de volta à superfície”, relatou Bruno Kalbermatten, da empresa de resgate aéreo Air Zermatt.
Reproduc?a?o/Jan Gilar

A geleira onde Gilar caiu fica na região de Saas-Fee, uma charmosa vila alpina localizada no cantão do Valais, no sul da Suíça.
Uwe Conrad/Unsplash

A área é cercada por alguns dos mais altos picos dos Alpes, muitos deles com mais de 4 mil metros de altitude.
Wikimedia Commons/Daniel Reust

Conhecida como a ?Pérola dos Alpes?, a região se destaca por suas paisagens glaciais e pelo ambiente preservado, já que o vilarejo é praticamente livre de carros.
Reproduc?a?o/YouTube

Durante o verão, a região costuma atrair muitos visitantes em busca de trilhas panorâmicas, alpinismo e atividades ao ar livre.
Wikimedia Commons/Saas-Fee/Saastal Tourismus

Apesar do tamanho diminuto, esses cães são conhecidos por sua personalidade forte, lealdade extrema aos donos e um temperamento alerta que os torna excelentes “cães de vigia” domésticos.
Freepik

Devido à sua fragilidade física, exigem cuidado no manuseio, mas costumam se adaptar perfeitamente à vida em apartamentos e espaços pequenos.
FLOUFFY/Unsplash

Carinhosos, os chihuahuas podem ser reservados com estranhos e tendem a criar laços profundos com uma única pessoa.
Freepik

