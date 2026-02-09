Degradação aumenta risco de desmoronamentos no Sítio Histórico de Olinda

Por Flipar

O estudo foi feito por especialistas da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (UPE) em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Wikimedia Commons/creative commons/Dantadd

A pesquisa identificou que o fenômeno, chamado de “rastejo”, é agravado pela inclinação acentuada das encostas, que em alguns pontos supera os 50 graus.
Reproduc?a?o/TV Globo

Locais emblemáticos como o Seminário de Olinda, a Ladeira da Misericórdia e a Igreja do Amparo apresentaram fissuras e desníveis.

Prefeitura de Olinda

Segundo os pesquisadores, embora não haja risco iminente, a situação tende a se agravar no período chuvoso.

Reproduc?a?o/TV Globo

A prefeitura de Olinda informou que a Defesa Civil realizará vistorias preventivas nos locais indicados e que os dados do estudo servirão de base para o Plano de Contingência planejado para 2026.
Reprodução/YouTube

Olinda é uma das cidades mais fascinantes e historicamente ricas do Brasil, carregando o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1982.
Divulgação/Prefeitura de Olinda

Fica localizada no litoral de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife e foi fundada oficialmente em 1535 por Duarte Coelho, o primeiro donatário da Capitania de Pernambuco.

Matheus Araújo Machado de Freitas/Pixabay

Reconstruída ao longo dos séculos, Olinda preservou um dos mais notáveis conjuntos arquitetônicos coloniais do país.
Divulgação

O Sítio Histórico, com vista para o oceano Atlântico, reúne igrejas barrocas, conventos, mosteiros, casarios coloridos e ruas estreitas de pedra, formando uma paisagem urbana fascinante.
PEDRO ROBERTO GITIRANA DE A. GUERRA/Pixabay

Entre seus principais monumentos está a Sé de Olinda, oficialmente chamada de Catedral de São Salvador do Mundo.

Flickr - Prefeitura de Olinda

O Alto da Sé, outro dos pontos mais visitados da cidade, é conhecido por sua vista panorâmica e pela produção de artesanato.

Wikimedia Commons/Adam Jones, Ph.D.

Olinda também se destaca como um dos maiores símbolos da cultura popular brasileira, especialmente por seu Carnaval, considerado um dos mais tradicionais do país.
Flickr Sergio Zeiger

