‘Vídeo assustador’: homem interage com polvo mais mortal dos oceanos sem saber

Por Flipar
Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o homem manuseando um polvo-de-anéis-azuis.
A espécie é famosa pelos círculos azuis que surgem em sua pele apenas quando o animal sente que está ameaçado.
Especialistas do Instituto Australiano de Ciências Marinhas explicam que, apesar da aparência chamativa, essas marcas funcionam como um alerta.
Nativo dos recifes de corais dos oceanos Pacífico e Índico, o polvo-de-anéis-azuis é um dos animais marinhos mais fascinantes e perigosos do planeta.
É um animal pequeno: geralmente tem entre 12 e 20 centímetros incluindo os tentáculos.
Nesses lugares, ele costuma se esconder entre recifes de corais, rochas e poças naturais formadas na maré baixa.
O grande risco do polvo-de-anéis-azuis está em seu veneno extremamente potente, que contém tetrodotoxina, uma neurotoxina também encontrada no baiacu.