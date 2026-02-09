‘Vídeo assustador’: homem interage com polvo mais mortal dos oceanos sem saber

Por Flipar

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o homem manuseando um polvo-de-anéis-azuis.

Montagem/Reproduc?a?o Redes Sociais

A espécie é famosa pelos círculos azuis que surgem em sua pele apenas quando o animal sente que está ameaçado.

Wikimedia Commons/Julian Finn

Especialistas do Instituto Australiano de Ciências Marinhas explicam que, apesar da aparência chamativa, essas marcas funcionam como um alerta.
Wikimedia Commons/Julian Finn

Nativo dos recifes de corais dos oceanos Pacífico e Índico, o polvo-de-anéis-azuis é um dos animais marinhos mais fascinantes e perigosos do planeta.
Wikimedia Commons/Mark Norman

É um animal pequeno: geralmente tem entre 12 e 20 centímetros incluindo os tentáculos.

Wikimedia Commons/Genevieve Ooms

Nesses lugares, ele costuma se esconder entre recifes de corais, rochas e poças naturais formadas na maré baixa.
Reproduc?a?o/YouTube

O grande risco do polvo-de-anéis-azuis está em seu veneno extremamente potente, que contém tetrodotoxina, uma neurotoxina também encontrada no baiacu.
Wikimedia Commons/Mark Norman

