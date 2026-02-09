Restaurante brasileiro é escolhido o ‘melhor italiano do mundo fora da Itália’

Por Flipar
A celebração foi dupla para o endereço carioca: o mestre por trás da cozinha, Nello Cassese, também foi nomeado o Chef do Ano de 2026.
“Os pratos, elegantes no sabor e na apresentação, contam a história do bom gosto e da riqueza gastronômica da Itália”, descreveu a plataforma.
Em 2025, o Cipriani teve sua estrela Michelin renovada, reafirmando seu prestígio internacional.
Na data de 16 de dezembro, o restaurante encontrava-se temporariamente fechado para reformas, parte de um amplo projeto de modernização do hotel, que inclui melhorias em suítes, spa, academia, entre outros.
O pódio de 2026 permaneceu inalterado em relação à edição anterior. A terceira posição foi ocupada pelo DaNico, de Toronto, no Canadá, liderado pelo chef Daniele Corona.
O ranking deste ano carrega um simbolismo especial, já que celebra o primeiro ano da culinária italiana como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.