Projeto em Paris quer eliminar carros e priorizar bicicletas

Por Flipar

Desde 2015, a cidade conseguiu reduzir pela metade a circulação de automóveis.
joakant por Pixabay

Uma das medidas foi limitar a velocidade a 30 km/h em algumas regiões e proibir totalmente o tráfego em mais de 200 ruas.
Pierre Blaché/Pexels

O plano é que, no futuro, uma em cada dez ruas na cidade seja exclusiva para os pedestres.
Pexels/Shvets Anna

A prefeitura parisiense também aumentou o custo do estacionamento de SUVs, desestimulando veículos pesados e mais poluentes.
Alexander Kagan/Unsplash

Para se ter uma ideia, donos de SUVs precisam desembolsar 18 euros (cerca de R$ 100) por hora se estacionarem no centro da cidade.
Pexels/Chait Goli

Essas ações fazem parte de um plano nacional que prevê banir carros movidos a combustíveis fósseis até 2040, incentivando o uso de veículos elétricos e híbridos.
Spongeldn por Pixabay

O dióxido de carbono, gás emitido por esses veículos, é um dos principais causadores do efeito estufa.
Pexels/Alexey Demidov

A meta de Paris é adaptar toda a cidade às bicicletas até 2026.
Ethan/Unsplash

Hoje, 53% das viagens na capital francesa são feitas a pé, 30% em transporte público, 11% de bicicleta e apenas 4,3% de carro.
Mehdi Ben/Unsplash

A medida que impõe um limite de 30 km/h a carros, por exemplo, tem o objetivo de desestimular os motoristas e tornar mais seguras as ruas para quem quiser caminhar ou usar bicicletas.
Pexels/Huy Phan

Os resultados são expressivos: desde 2005, os níveis de material particulado fino, associado a doenças respiratórias e cardiovasculares, caíram 55%.

Freepik/wirestock

O dióxido de nitrogênio, ligado à queima de combustíveis fósseis, diminuiu 50%, segundo dados da Airparif.
Clément Dellandrea/Unsplash

Veja mais Top Stories