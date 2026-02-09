Ilha que gira ‘sozinha’ inspira teorias ‘malucas’

Por Flipar
Chamada de “El Ojo” (“O Olho”, em português), a ilha tem cerca de 118 metros de diâmetro e gira sobre seu próprio eixo.
A formação foi descoberta por meio do uso da ferramenta Google Earth.
Houve até quem pensasse que a ilha fosse uma base nazista do passado.
No entanto, a explicação para o surgimento da ilha é mais simples do que as teorias apontam.
Apesar dos relatos locais sobre “entidades” no local, cientistas atribuem o fenômeno a processos ecológicos.
A ilha é registrada e monitorada desde os anos 2000, mas ainda intriga pesquisadores até os dias de hoje.
Trata-se de um dos maiores deltas do mundo, mas com uma característica incomum: ao contrário da maioria dos deltas que deságuam no mar, o Delta do Paraná desemboca em um estuário (transição entre um rio e o mar).
O Delta do Paraná se estende por cerca de 14.000 km², abarcando parte das províncias de Entre Ríos, Santa Fe e, principalmente, Buenos Aires.
O ambiente é rico em biodiversidade, abrigando uma grande variedade de aves, mamíferos aquáticos, répteis e plantas típicas de zonas úmidas.
É também uma área de grande importância ecológica, com diversos parques e reservas naturais, como a Reserva da Biosfera Delta del Paraná, reconhecida pela UNESCO.
Dali partem barcos que levam visitantes para passeios entre os canais, onde é possível observar casas sobre palafitas, escolas flutuantes, pequenas comunidades ribeirinhas, além da própria paisagem em si.
Nem tudo são flores e a região de Delta do Paraná vem sofrendo pressões devido à urbanização desordenada, construção de diques e impactos das mudanças climáticas.