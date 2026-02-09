Peixe gigante predador é descoberto por cientistas na China

Por Flipar
A distinção genética é superior a 8% em relação a outros bagres do gênero Bagarius.
O Bagarius protos vive no fundo dos rios e é valorizado como alimento na região.
O nome “protos” vem do grego e significa ?original?, refletindo sua posição ancestral na árvore evolutiva dos grandes bagres asiáticos.
Em uma atuação em conjunto com instituições de Myanmar, os pesquisadores coletaram mais de uma dúzia de exemplares de Bagarius protos nos rios Salween e Nanting.
A espécie era conhecida pela população ribeirinha, que a considerava um alimento valioso e a pescava com uma técnica tradicional.
A província é montanhosa e rica em biodiversidade, com paisagens que variam de florestas tropicais úmidas a picos nevados.
Yunnan é cortada por grandes rios que correm paralelos por vales profundos, como o Yangtzé, o Mekong e o Salween.