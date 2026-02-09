Parece filme: Cidade da China tem até trem que passa por dentro de prédios

Por Flipar
Isso porque a cidade tem um crescimento vertical e labiríntico ? daí o apelido de “8D” ?, moldado pelo relevo montanhoso do entorno.
À noite, a paisagem faz lembrar a de cenários de filmes de ficção científica, com muitas luzes por todo lado.
Com uma área equivalente à da Áustria, a cidade não pôde se expandir horizontalmente justamente por conta do terreno acidentado.
As imagens da cidade chamam atenção nas redes sociais, com cenas de trens passando por dentro de prédios.
Outras imagens mostram edifícios cujo ?térreo? fica no 12º andar!
Essa estética ?cyberpunk?, marcada por luzes de neon, shows de drones e fogos de artifício, tem impulsionado o turismo local.
Só em 2024, Chongqing recebeu 1,3 milhão de visitantes internacionais, um aumento de 184% em comparação com o ano anterior.
Além disso, o governo chinês facilitou o acesso, liberando visto livre para franceses, alemães e espanhóis em 2023.
Isso fez com que o fluxo de turistas desse um salto de 245% na primeira metade de 2025.
Hoje, já há tours guiados pela cidade em inglês, espanhol, tailandês, japonês e coreano.
Além da modernidade, Chongqing preserva um passado importante: a cidade foi capital provisória da China durante a Segunda Guerra Mundial.
Até isso foi aproveitado de alguma forma: antigos abrigos antiaéreos foram transformados em restaurantes de hot pot, prato típico local.
Foi inaugurada uma das maiores estações de trem de alta velocidade do mundo, com impressionantes 1,22 milhão de metros quadrados!
Atualmente, a cidade já superou Guangzhou e ocupa a 5ª posição entre as maiores economias da China, ficando atrás apenas de Xangai, Pequim e Shenzhen.
O canadense Joshua Guvi, que teve a oportunidade de vivenciar o dia a dia local, declarou à CNN que seu único arrependimento foi ?não ter ficado mais tempo?.
Com mais de 30 milhões de habitantes, Chongqing é considerada um dos principais motores de crescimento da China contemporânea.