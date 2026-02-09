Cratera gigante no Mato Grosso do Sul abriga centenas de espécies de animais e tem até lago

Por Flipar
Descoberto em 1912 por trabalhadores rurais, o “Buraco das Araras”, como é conhecido, tem 100 metros de profundidade.
O buraco se formou naturalmente ao longo do tempo devido ao desgaste natural das rochas, um processo chamado de “dolina”.
As paredes da dolina são essenciais para a reprodução das aves, que usam as cavidades para fazer ninhos, além de ajudar no desgaste natural dos bicos.
No fundo do buraco, há um pequeno lago, alimentado por água da chuva e fontes subterrâneas.
A riqueza da vida selvagem no local fez com que, em 2007, o governo federal o declarasse uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
Isso significa que o Buraco das Araras é uma área protegida existente dentro de uma propriedade privada.
Dentro do buraco, existe uma grande variedade de animais silvestres. Um deles é a arara-vermelha, que conta com uma população de 120 indivíduos.
Além das araras, o Buraco das Araras abriga: Jacarés (incluindo um jacaré do papo amarelo); cobras (como uma sucuri de quase 7 metros); macacos; morcegos; roedores e diversos pássaros, como pica-paus, periquitos e andorinhas.
A cratera começou a se formar há mais de 10 milhões de anos, mas sua formação atual é bem mais recente: surgiu há cerca de 300 mil anos.
Desde que se tornou Reserva Particular do Patrimônio Natural, apenas três atividades são permitidas no local: pesquisa científica, ecoturismo e educação ambiental.
As visitas são controladas e realizadas com acompanhamento de guias treinados.
Há dois tipos de passeio: uma caminhada de 970 metros até um mirante para observação das araras e da paisagem; e uma trilha mais longa (com duração de 4 horas), com foco na fotografia.
Os preços variam de R$ 117 a R$ 385, e os recursos arrecadados são revertidos para a preservação da área. A entrada “livre” na cratera é proibida.
O que sobra dos lucros vai para Modesto Sampaio, que é o proprietário do Buraco das Araras desde os anos 1980 ? antes, a área era usada para pecuária.
Desde então, Modesto e sua família reflorestaram a região com mais de 100 mil mudas de árvores e dividem com o governo a responsabilidade de proteger a fauna e a flora do local.
Em troca, ele é isento do Imposto Territorial Rural (ITR) sobre a área protegida.
A fiscalização do “Buraco das Araras” é feita anualmente por órgãos ambientais como o ICMBio, Ibama e secretarias estaduais.
Localizado no sudoeste de Mato Grosso do Sul, o município de Jardim ?onde fica localizada a cratera ? é conhecido por suas belezas naturais, como o Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa.
Com uma população estimada em cerca de 24 mil habitantes, Jardim é famoso por ser um dos destinos mais encantadores do estado.