Após ficar de fora do Oscar 2026, Adam Sandler ironiza indicação de outros atores: ‘Puxação de saco’

Em tom de brincadeira, ele sugeriu que seus concorrentes foram melhores em “puxar saco” dos votantes. “Obrigado a todos que conseguiram uma indicação ao Oscar este ano. Parabéns”, começou discursando.
“Vocês mereceram. Eu realmente acho que vocês atuam melhor do que eu. E também acho sinceramente que vocês são melhores do que eu na hora da puxação de saco da Academia”, emendou Sandler.
Homenageado com o Maltin Modern Master Award, o ator comentou a ausência de “Jay Kelly” nas categorias de atuação, apesar de ter sido cotado e de ter concorrido ao Globo de Ouro e ao Critics Choice.
Com direção de Noah Baumbach ? de ?História de um Casamento? ?, o filme apresenta Clooney no papel de um astro de cinema em crise pessoal durante uma viagem pela Europa, acompanhado por Sandler na pele de seu empresário.
A produção adota um tom mais introspectivo e dramático, em contraste com os filmes cômicos clássicos de Adam Sandler.
Adam Richard Sandler nasceu em 9 de setembro de 1966, no bairro do Brooklyn, em Nova York, mas cresceu na cidade de Manchester, no estado de New Hampshire.
Filho de Judy, professora, e Stanley Sandler, engenheiro elétrico, desde cedo ele demonstrou interesse por humor e apresentações. Na adolescência, começou a fazer pequenos números de stand-up em clubes locais, incentivado pelo irmão mais velho.
Após concluir o ensino médio, Sandler ingressou na Universidade de Nova York, onde se formou em artes cênicas em 1988. Durante esse período, aperfeiçoou seu talento como comediante e ator, participando de peças e apresentações humorísticas.
Sua grande oportunidade surgiu no início dos anos 1990, quando foi convidado a integrar o elenco do lendário programa Saturday Night Live, onde permaneceu de 1990 a 1995, primeiro como roteirista e, em seguida, como ator.
No programa, Sandler criou personagens memoráveis e músicas cômicas que conquistaram o público, tornando-o uma figura popular da televisão americana da época.
Sua transição para o cinema aconteceu ainda nos anos 1990, com comédias como ?Billy Madison?, ?Happy Gilmore – Um Maluco no Golfe? e ?O Rei da Água?.
Esses filmes consolidaram seu estilo característico: humor físico, personagens excêntricos e situações absurdas.
O sucesso comercial veio de forma ainda mais expressiva com ?Afinado no Amor? e ?Como Se Fosse a Primeira Vez?, ambos ao lado de Drew Barrymore, parceria que rendeu ao público algumas das comédias românticas mais queridas do período.
Ao longo das décadas, Sandler manteve forte apelo junto ao público, com sucessos de bilheteria como ?O Paizão?, ?Esposa de Mentirinha? e ?Gente Grande?.
Em paralelo, criou sua própria produtora, a Happy Madison Productions, responsável por grande parte de seus filmes e pela produção de longas para colegas do meio.
Apesar de frequentemente receber críticas negativas da imprensa especializada, Sandler demonstrou versatilidade ao atuar em dramas elogiados. Sua performance em ?Embriagado de Amor?, dirigido por Paul Thomas Anderson, surpreendeu pela intensidade emocional.
Em 2019, conquistou aclamação da crítica com ?Joias Brutas?, dos irmãos Safdie, no papel de um joalheiro carismático e compulsivo, considerado por muitos a melhor atuação de sua carreira.
Nos últimos anos, Sandler firmou uma parceria de peso com a Netflix, lançando produções originais que, embora dividam opiniões da crítica, alcançaram grande audiência global, como ?Mistério no Mediterrâneo? e ?Arremessando Alto?.
Sandler também já fez trabalhos como dublador de animações, como ?Léo?, da Netflix, em que dá voz ao lagarto que é o personagem principal.
Fora das telas, Sandler é conhecido por manter um estilo de vida discreto. Casado com a atriz e modelo Jackie Sandler desde 2003. O casal tem duas filhas, Sadie e Sunny.