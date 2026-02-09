Em meio à tensão na Europa, rainha dos Países Baixos inicia treinamento no exército

Por Flipar
O gesto segue uma tendência entre famílias reais do continente, com exemplos na Noruega, Bélgica, Reino Unido e Espanha, além da própria filha de Máxima, a princesa Catharina-Amalia, que recentemente concluiu treinamento e foi promovida.
Reino Unido ? A monarquia britânica existe desde o século 9 e é constitucional desde 1688. O Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. São cerca de 70 milhões de habitantes.
Suécia ? A monarquia sueca é uma das mais antigas do mundo, datando do século 10, e tornou-se constitucional em 1809. A Suécia tem 10,5 milhões de habitantes.
Bélgica ? A monarquia belga foi instituída em 1831 e é constitucional. A Bélgica tem 11,8 milhões de habitantes.
Holanda ? A monarquia dos Países Baixos existe desde 1815 e é constitucional. O país tem pouco mais de 18 milhões de habitantes.
Luxemburgo ? É um grão-ducado desde 1815, com uma monarquia constitucional. O país tem cerca de 700 mil habitantes.
Mônaco ? É uma monarquia constitucional desde 1911, embora a Casa Grimaldi governe desde o século 13. O país tem apenas 39 mil habitantes.
Liechtenstein ? A monarquia do Liechtenstein é uma das poucas absolutas da Europa, existindo desde 1719. O país tem cerca de 40 mil habitantes.
O príncipe reinante é Hans-Adam II, mas seu filho, Alois, assume muitas funções do dia a dia. Há um parlamento liderado por um primeira-ministra, atualmente Brigitte Haas.
Dinamarca ? A monarquia dinamarquesa existe há mais de mil anos e é constitucional desde 1849. A Dinamarca tem 6 milhões de habitantes.
A atual monarca é o rei Frederik X, enquanto o primeiro-ministro, Mette Frederiksen, chefia o governo. O rei cumpre funções representativas e protocolares.