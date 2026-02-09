Pesquisa aponta que jovens estão mais tristes e cansados que os adultos;

Por Flipar
No livro, publicado em 1930, ele alerta que conviver em sociedade implica abrir mão do prazer individual em nome da convivência.
Uma análise feita pela psicanalista Bianca Barki explica que o jovem hoje precisa exibir uma felicidade constante, como se sua existência dependesse da aprovação do outro.
O olhar social, que antes se restringia a círculos próximos, tornou-se global e incessante, mediado por telas, curtidas e algoritmos.
No contexto clínico, foi observado um desconforto generalizado e uma sensação de exaustão prematura.
Em vez de viverem as experiências, muitos jovens se veem presos à necessidade de editar e comparar suas vidas no ambiente digital.
Os autores afirmam que, quando essa “validação digital” não vem, surge uma sensação de vazio.