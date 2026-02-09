Conheça o animal ‘mais antigo do planeta’, que viveu há mais de 550 milhões de anos!

Por Flipar
Visualmente, o corpo da Dickinsonia era achatado e mole, variando de poucos milímetros a mais de um metro.
Por muito tempo, a ciência debateu se a Dickinsonia era animal, fungo ou alga.
Mesmo assim, sua posição exata na árvore evolutiva ainda gera discussão, devido à morfologia incomum.
Há indícios de que a Dickinsonia habitava mares rasos do período Ediacarano.
Os estudos sugerem que esse ser se movia lentamente para procurar alimentos.
O Período Ediacarano (de 635 a 541 milhões de anos atrás) reúne os registros mais antigos de animais multicelulares complexos.
Confira a seguir alguns outros animais que também podem ser considerados alguns dos mais antigos do planeta!
Spriggina (cerca de 550 milhões de anos): Alguns cientistas consideram que a spriggina pode ser ancestral distante de artrópodes ou anelídeos.
Esponjas: Evidências moleculares sugerem que as esponjas são uma das linhagens animais mais antigas, com o fóssil mais antigo encontrado datado de cerca de 542 milhões de anos.
Ctenóforos (águas-vivas-pente): Alguns estudos genéticos os colocam como o primeiro grupo animal a se ramificar da árvore evolutiva.
Caranguejo-Ferradura: Não são verdadeiros caranguejos, mas parentes próximos dos aracnídeos. Sua linhagem existe há cerca de 445 milhões de anos.
Celacanto (400 milhões de anos): Acreditava-se que esse peixe estava extinto há 66 milhões de anos até ser redescoberto em 1938. É o parente vivo mais próximo dos primeiros vertebrados terrestres.