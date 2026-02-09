Família Kennedy: história de poder e tragédias

Por Flipar
Originária de imigrantes irlandeses católicos, a família alcançou grande êxito econômico e político nos Estados Unidos no século 20. Essa dinastia tornou-se sinônimo de prestígio, ambição e, ao mesmo tempo, de perdas.
A ascensão da família na política americana começou com Joseph P. Kennedy Sr., um magnata financeiro que serviu como embaixador dos Estados Unidos em Londres. Com a esposa Rose Fitzgerald Kennedy, ele teve nove filhos. O primogênito, Joseph Patrick Kennedy Jr, (foto), morreu aos 29 anos quando servia como piloto militar na Segunda Guerra Mundial.
Dois de seus filhos se tornaram figuras centrais na história do país: John Fitzgerald Kennedy, eleito presidente dos Estados Unidos em 1960, e Robert Francis Kennedy, que se destacou como procurador-geral e senador.
O sucesso desses homens transformou o sobrenome Kennedy em sinônimo de poder e esperança para muitos americanos.
John F. Kennedy, conhecido como JFK, entrou para a história ao liderar o país durante parte da Guerra Fria, inclusive na Crise dos Mísseis em Cuba, com a escalada da tensão entre Estados Unidos e a então União Soviética, e por promover políticas de direitos civis e programas espaciais ambiciosos.
Contudo, a trajetória de JFK foi abruptamente interrompida em 22 de novembro de 1963, quando foi assassinado em Dallas, Texas, durante participação em uma carreata presidencial. O evento chocou o país e continua a gerar intensa análise e debates.
Cinco anos depois, em 6 de junho de 1968, o então senador Robert F. Kennedy foi morto a tiros em Los Angeles logo após vencer as primárias democratas da Califórnia, enquanto disputava a indicação de seu partido para a presidência dos EUA.
A morte de Robert F. Kennedy não apenas devastou a família como também marcou um ponto de virada na política americana da época.
Além dos assassinatos dos irmãos John e Robert, a família enfrentou uma série de acidentes e perdas que alimentaram a ideia popular da chamada ?maldição dos Kennedy?, um termo usado para descrever a frequência de mortes prematuras e tragédias dentro do clã.
Essas tragédias incluem o acidente aéreo que tirou a vida de John F. Kennedy Jr., filho do presidente John Kennedy, em 1999, quando o pequeno avião que pilotava caiu no oceano próximo à ilha de Martha?s Vineyard, na costa leste dos Estados Unidos, matando também sua esposa e a irmã dela.
Há também eventos como a morte de crianças, acidentes automobilísticos e casos de doença e dependência que ceifaram vidas ou alteraram profundamente a trajetória de integrantes da família Kennedy.
Uma neta de Robert F. Kennedy, Saoirse Kennedy Hill (foto), morreu de overdose de drogas em 2019, com apenas 22 anos. No ano seguinte, Maeve Kennedy Townsend McKean, outra neta de Robert, e seu filho de 8 anos desapareceram e foram posteriormente encontrados mortos após um acidente de canoagem.
O senador Edward ?Ted? Kennedy, outro dos filhos de Joseph Sr., chegou a comentar, após um grave acidente automotivo em Chappaquiddick, em 1969, que resultou na morte de uma assessora, que questionava se ?alguma terrível maldição realmente pairava sobre todos os Kennedys?.
Ted Kennedy, irmão de John e Robert Kennedy, foi um dos senadores mais influentes da história dos Estados Unidos, representando Massachusetts por quase 47 anos. Último sobrevivente da geração que dominou a política americana na década de 1960, ele morreu em 2009, aos 77 anos, vítima de câncer no cérebro.
No início do século 21, os Kennedy continuaram a exercer influência. Um dos nomes mais mais conhecidos atualmente ligados à família é Robert F. Kennedy Jr., filho do senador assassinado Robert F. Kennedy e sobrinho de John F. Kennedy.
Atual Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos no governo de Donald Trump, Kennedy Jr. é conhecido há décadas por suas posições críticas em relação às vacinas e por desafiar consensos científicos estabelecidos, incluindo a propagação de teorias ligando os imunizantes a casos de autismo.
A trajetória da família Kennedy é marcada por grandes conquistas e profundas perdas. Sua influência na política e na cultura americana é inegável, assim como o peso das tragédias que acompanharam muitos de seus membros ao longo das décadas.