Jeniffer Nascimento assina contrato longo com a Globo e estará em “Quem ama cuida”

Por Flipar

Com o novo trabalho, a atriz assinou seu primeiro contrato de longo prazo com a Globo após anos de contrato por obra.
Reprodução Instagram /@jeniffer

Na história, ela será amiga da protagonista Adriana, interpretada por Leticia Colin, uma fisioterapeuta que se casa com um milionário vivido por Antonio Fagundes e acaba presa injustamente após ser acusada por seu assassinato. Na prisão, conhece a personagem de Jeniffer, que se tornará sua aliada em um plano de vingança.
Reprodução Instagram /@leticiacolin

Jeniffer Nascimento nasceu em 29 de julho de 1993, em São Paulo e começou a carreira no teatro, que estuda desde os 5 anos e concluiu diversos cursos de formação. 
Reprodução Instagram /@jeniffer

Em seguida, migrou para o teatro musical e participou consecutivamente de seis grandes produções como ?Hairspray?, ?Hair? e ?Mamma Mia!?.
Reprodução Instagram /@jeniffer

Em 2013, participou do reality ?Fábrica de Estrelas?, exibido pelo Multishow e idealizado pelo produtor Rick Bonadio, que formou o grupo musical Girls.
Reprodução Youtube

O grupo era formado por Jeniffer Nascimento, Ani Monjardim, Bruna Rocha, Caroline Ferreira e Natascha Piva.
Divulgação

O quinteto lançou um álbum homônimo em 2013 pela Sony Music e apresentou singles como ?Monkey See Monkey Do?, ?Acenda a Luz?, ?Ramón? e ?Shake Shake?. 
Reprodução Youtube

Apesar do início com shows, participações em programas de TV e ampla divulgação, o grupo teve curta duração e encerrou as atividades em 2014.
Reprodução Youtube

Após o fim do Girls, Jeniffer Nascimento direcionou o foco para a carreira de atriz. A estreia em novelas ocorreu em 2014, em ?Malhação: Sonhos?, com a personagem Sol. 
Divulgação Globo

Em seguida, integrou outras produções da emissora, como ?Pega Pega?, na qual interpretou a vilã Tânia, e ?Êta Mundo Bom!?, em que viveu Dita.
Reprodução TV Globo

Depois, participou das novelas ?Verão 90? e ?Cara e Coragem?, ambas da TV Globo. 
Reprodução TV Globo

Também atuou em séries para streaming, como ?Não Foi Minha Culpa?, produção do Star, e ?Só Se For Por Amor?, da Netflix.
Reprodução Instagram /@jeniffer

Em 2025, reprisou o papel de Dita na sequência ?Êta Mundo Melhor!?, desta vez como protagonista da história. 
Divulgação Globo

Também venceu o reality musical ?Popstar?, da TV Globo, em 2018.
Reprodução Youtube

No teatro, atuou em ?Donna Summer Musical? como Donna Summer jovem em 2020 e interpretou Nala em ?O Rei Leão?. 
Instagram @jeniffer_nascimento

Em fevereiro de 2025, anunciou a separação do ator Jean Amorim, com quem manteve relacionamento por 11 anos. O ex-casal tem uma filha chamada Lara, nascida em 2023.
Reprodução Instagram /@jeniffer

Veja mais Top Stories