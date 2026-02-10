Sabrina Sato usa look de 3 mil cristais em ensaio da Vila Isabel

Por Flipar
O visual, com peças importadas da Áustria, foi inspirado na obra Aquarela, do multiartista Heitor dos Prazeres, tema do enredo da agremiação neste ano, que destaca a ancestralidade africana e o legado do sambista fluminense.
Aliás, você já tinha ouvido falar sobre os cristais Swarovski? Eles são conhecidos por sua qualidade e brilho excepcionais. E chamam atenção lançando dúvida no ar sobre o seu valor.
A marca é renomada por seus cristais de alta qualidade, utilizados em diversos produtos, que vão desde joias e acessórios até itens de decoração e arte.
Os cristais Swarovski são conhecidos por seu processo de corte e polimento que maximiza o brilho e o reflexo da luz.
O corte dos cristais Swarovski é um dos aspectos que mais contribui para sua beleza. A marca utiliza técnicas de lapidação avançadas que maximizam o brilho e a dispersão da luz.
Cada cristal é cortado com precisão para criar facetas que capturam e refratam a luz de maneira deslumbrante, resultando em um brilho que imita o de diamantes.
Daniel Swarovski desenvolveu uma máquina elétrica de corte de cristal em 1892, o que revolucionou a indústria de cristais ao permitir cortes mais precisos e brilhantes.
Em 1895, Swarovski fundou a Swarovski & Co. em Wattens, Áustria, onde começou a produzir cristais cortados com sua máquina. A empresa expandiu e começou a produzir não apenas cristais para joias, mas também para acessórios e itens de decoração.
Swarovski continuou a inovar com novas técnicas e designs, além de se envolver em colaborações com designers renomados e artistas. A Swarovski disponibiliza uma gama diversificada de acessórios e itens de decoração.
Isso inclui bolsas, cintos e artigos para o lar, como ornamentos e figuras de cristal. Cada item é projetado com um nível elevado de excelência e criatividade, utilizando cristais Swarovski para adicionar um toque de brilho e refinamento.
Os relógios Swarovski unem precisão relojoeira ao brilho dos cristais. Cada modelo é cuidadosamente projetado com cristais em estilos variados, resultando em peças práticas e sofisticadas.
Já as máscaras são meticulosamente adornadas com cristais Swarovski, proporcionando um brilho resplandecente e um toque de glamour a um item funcional.
Seja para o uso diário ou decoração especial, os produtos Swarovski são sinônimo de elegância e qualidade excepcionais.
Penélope Cruz, a atriz espanhola, tem sido uma defensora de muitas marcas de luxo e frequentemente usa joias Swarovski em eventos de alto perfil. Ela é conhecida por seu estilo elegante e sofisticado.
Audrey Hepburn, um ícone do cinema e da moda, é frequentemente associada ao glamour e à elegância dos anos 50 e 60. Ela usou joias Swarovski em várias ocasiões, e a marca foi um dos complementos sofisticados ao seu estilo clássico.
Marilyn Monroe, outra lenda do cinema, também foi vista usando joias brilhantes e glamourosas, muitas das quais eram da Swarovski. Ela é lembrada por sua beleza estonteante e glamour, e suas escolhas de joias refletiam sua imagem icônica.