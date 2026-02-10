Pentágono: conheça esse símbolo de poder dos Estados Unidos

Por Flipar
O dia 11 de setembro marca o início da construção do Pentágono. Foi em 1941 e as obras duraram 16 meses. O prédio foi inaugurado em 15 de janeiro de 1943.
O Pentágano já completou 82 anos e, portanto, soma oito décadas como um dos símbolos do poderio americano. Conheça este monumento que tem relevância estratégica vital nos Estados Unidos.
O prédio é localizado no condado de Arlington, Virgínia, à margem do rio Potomac, na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos.
O termo se refere justamente à figura geométrica que caracteriza a sua construção: uma obra que tem cinco lados na estrutura e que é um dos símbolos das Forças Armadas dos Estados Unidos.
O prédio foi projetado pelo arquiteto estadunidense George Bergstrom (1876-1955). Ele nasceu no Wisconsin, formou-se pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1899 e se estabeleceu em Los Angeles, Califórnia, em 1901.
A criação e construção do Pentágono teve dois personagens do Exército dos Estados Unidos como figuras centrais.
O primeiro foi o general Brehon Somervell, principal incentivador do projeto de criação do Pentágono.
O segundo foi o coronel Leslie Groves, principal responsável pela supervisão do projeto para o Exército dos Estados Unidos.
O Pentágono é um dos maiores edifícios de escritórios do mundo, com cerca de 600 mil metros quadrados.
Entre militares e civis, o Pentágono tem cerca de 23 mil funcionários trabalhando no prédio. Além disso, tem cerca de 3 mil equipes de apoio trabalhando no local.
Este complexo “labirinto” em forma de prédio tem uma extensão total de 28,2 quilômetros. São 5 andares acima do solo, 2 pisos subterrâneos e 5 corredores em anel por andar.
A estrutura inclui uma praça central de 20 mil m², que também tem a forma de um pentágono e é informalmente conhecida como “ground zero”.
O “ground zero” é um apelido que teve origem na Guerra Fria, pois, teoricamente, seria um alvo da União Soviética na eclosão de uma hipotética guerra nuclear.
O prédio do Pentágono entrou para o Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos em 27 de julho de 1989, e tornou-se Marco Histórico Nacional em 5 de outubro de 1992.
Por ser um dos símbolos do poderio americano, o Pentágono tornou-se alvo dos terroristas do maior atentado da história do país, em 11 de setembro de 2001. Além das Torres Gêmeas do World Trade Center, o Pentágono também foi o destino dos suicidas comandados por Bin Laden.
Assim, 60 anos após o início da sua construção, o Pentágono foi parcialmente destruído no ataque da Al Qaeda. O avião 77 da American Airlines, sequestrado por terroristas, foi jogado contra o lado oeste do Pentágono, resultando na morte de 189 pessoas.