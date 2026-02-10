Pentágono: conheça esse símbolo de poder dos Estados Unidos

Por Flipar

O dia 11 de setembro marca o início da construção do Pentágono. Foi em 1941 e as obras duraram 16 meses. O prédio foi inaugurado em 15 de janeiro de 1943.

LT Gordon Eugene Martin USNR/Wikimedia Commons

O Pentágano já completou 82 anos e, portanto, soma oito décadas como um dos símbolos do poderio americano. Conheça este monumento que tem relevância estratégica vital nos Estados Unidos.
United States Department of Defense/Wikimedia Commons

O prédio é localizado no condado de Arlington, Virgínia, à margem do rio Potomac, na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos.
Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase, DOD/Wikimedia Commons

O termo se refere justamente à figura geométrica que caracteriza a sua construção: uma obra que tem cinco lados na estrutura e que é um dos símbolos das Forças Armadas dos Estados Unidos.
United States Department of Defense/Wikimedia Commons

O prédio foi projetado pelo arquiteto estadunidense George Bergstrom (1876-1955). Ele nasceu no Wisconsin, formou-se pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1899 e se estabeleceu em Los Angeles, Califórnia, em 1901.
Domínio Público/Wikimedia Commons

A criação e construção do Pentágono teve dois personagens do Exército dos Estados Unidos como figuras centrais.

Touch Of Light/Wikimedia Commons

O primeiro foi o general Brehon Somervell, principal incentivador do projeto de criação do Pentágono.

U.S. Army/Wikimedia Commons

O segundo foi o coronel Leslie Groves, principal responsável pela supervisão do projeto para o Exército dos Estados Unidos.

U.S. Army/Wikimedia Commons

O Pentágono é um dos maiores edifícios de escritórios do mundo, com cerca de 600 mil metros quadrados.
U.S. Navy/Wikimedia Commons

Entre militares e civis, o Pentágono tem cerca de 23 mil funcionários trabalhando no prédio. Além disso, tem cerca de 3 mil equipes de apoio trabalhando no local.

TSGT JIM VARHEGYI, USAF/Wikimedia Commons

Este complexo “labirinto” em forma de prédio tem uma extensão total de 28,2 quilômetros. São 5 andares acima do solo, 2 pisos subterrâneos e 5 corredores em anel por andar.

Domínio Público/Wikimedia Commons

A estrutura inclui uma praça central de 20 mil m², que também tem a forma de um pentágono e é informalmente conhecida como “ground zero”.
Carol M. Highsmith/Wikimedia Commons

O “ground zero” é um apelido que teve origem na Guerra Fria, pois, teoricamente, seria um alvo da União Soviética na eclosão de uma hipotética guerra nuclear.
Carol M. Highsmith/Wikimedia Commons

O prédio do Pentágono entrou para o Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos em 27 de julho de 1989, e tornou-se Marco Histórico Nacional em 5 de outubro de 1992.
Camila Ferreira & Mario Duran/Wikimedia Commons

Por ser um dos símbolos do poderio americano, o Pentágono tornou-se alvo dos terroristas do maior atentado da história do país, em 11 de setembro de 2001. Além das Torres Gêmeas do World Trade Center, o Pentágono também foi o destino dos suicidas comandados por Bin Laden.

U.S. Navy photo/Wikimedia Commons

Assim, 60 anos após o início da sua construção, o Pentágono foi parcialmente destruído no ataque da Al Qaeda. O avião 77 da American Airlines, sequestrado por terroristas, foi jogado contra o lado oeste do Pentágono, resultando na morte de 189 pessoas.
Air Force Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill/Wikimedia Commons

Veja mais Top Stories