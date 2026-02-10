O Concorde foi o resultado de um ousado projeto conjunto entre FranÃ§a e Reino Unido, formalizado em um tratado intergovernamental assinado em 1962. Ele consolidou um esforÃ§o binacional para construir o primeiro aviÃ£o comercial capaz de atingir velocidade supersÃ´nica – ou seja, acima de Mach 1, o limite que define a velocidade do som.Â