Essa jornada comeÃ§ou em 21 de janeiro de 1976, quando dois jatos Concorde – um da British Airways partindo de Londres com destino ao Bahrein e outro da Air France saindo de Paris rumo ao Rio de Janeiro – decolaram simultaneamente em seus primeiros voos com passageiros.
Esses voos estabeleceram o inÃcio de uma era em que passageiros poderiam cruzar o AtlÃ¢ntico a velocidade que ultrapassava o dobro da velocidade do som.
O Concorde foi o resultado de um ousado projeto conjunto entre FranÃ§a e Reino Unido, formalizado em um tratado intergovernamental assinado em 1962. Ele consolidou um esforÃ§o binacional para construir o primeiro aviÃ£o comercial capaz de atingir velocidade supersÃ´nica – ou seja, acima de Mach 1, o limite que define a velocidade do som.Â
O design final, que incluiu a icÃ´nica asa em delta e um nariz mÃ³vel para melhorar a visibilidade durante pousos e decolagens, refletiu respostas engenhosas a desafios tÃ©cnicos inÃ©ditos.
Esses desafios iam desde a necessidade de suportar enormes pressÃµes aerodinÃ¢micas e intenso aquecimento pela fricÃ§Ã£o do ar atÃ© o desenvolvimento de motores potentes o bastante para manter velocidades superiores a Mach 2 por longos perÃodos.
O primeiro voo de teste do Concorde ocorreu em 2 de marÃ§o de 1969, abrindo caminho para anos de ensaios que culminaram com a certificaÃ§Ã£o e autorizaÃ§Ã£o para operaÃ§Ãµes comerciais em dezembro de 1975.Â
Em seu serviÃ§o inaugural, a Air France voou de Paris a Rio de Janeiro, fazendo uma escala em Dacar, no Senegal, enquanto a British Airways ligou Londres ao Bahrein, reduzindo tempos de viagem que antes levavam mais do que o dobro do tempo.Â
Em seu auge, o Concorde tambÃ©m serviu rotas transatlÃ¢nticas atÃ© cidades como Nova York e Washington, D.C., com tempos de voo entre Londres e Nova York de cerca de trÃªs horas – um feito impressionante considerando que aeronaves convencionais normalmente gastavam mais do que o dobro desse tempo.
A experiÃªncia de voar no Concorde era considerada o auge da aviaÃ§Ã£o de luxo. Com capacidade para cerca de 100 passageiros, a aeronave oferecia um ambiente sofisticado e exclusivo, frequentemente associado a executivos, celebridades e viajantes dispostos a pagar preÃ§os substancialmente mais altos por bilhetes que refletiam a exclusividade e a velocidade da viagem.Â
Contudo, embora seu desempenho tecnolÃ³gico fosse impressionante – cruzando o AtlÃ¢ntico a cerca de Mach 2.02 (mais de 2.100 km/h) e voando a altitudes em torno de 60 mil pÃ©s – esse nÃvel de excelÃªncia vinha acompanhado de desafios econÃ´micos e operacionais severos.
Desde o inÃcio, o Concorde enfrentou limitaÃ§Ãµes importantes. As rotas que podia voar eram restritas principalmente ao oceano, porque o impacto do estrondo sÃ´nico gerado ao ultrapassar a velocidade do som tornava voos sobre Ã¡reas continentais densamente povoadas proibitivos ou indesejÃ¡veis por reguladores e comunidades.Â
AlÃ©m disso, seus altos custos de combustÃvel, manutenÃ§Ã£o complexa e valor dos bilhetes significavam que poucos passageiros podiam pagar por essa experiÃªncia, tornando difÃcil que as operaÃ§Ãµes fossem financeiramente sustentÃ¡veis.Â
Ao longo de seus anos de serviÃ§o, apenas 14 aeronaves comerciais chegaram de fato a voar com passageiros para a British Airways e Air France, um nÃºmero pequeno frente Ã s expectativas de mercado para um projeto tÃ£o grandioso.
Um dos momentos mais crÃticos na trajetÃ³ria do Concorde foi o acidente trÃ¡gico ocorrido em 25 de julho de 2000, quando um aviÃ£o da Air France caiu logo apÃ³s a decolagem de Paris rumo a Nova York.Â
O rompimento de um pneu que estourou e perfurou um tanque de combustÃvel resultou em um incÃªndio e na perda total de controle da aeronave, matando todas as 109 pessoas a bordo e mais quatro no solo.Â
Esse foi o primeiro e Ãºnico acidente fatal envolvendo um Concorde em serviÃ§o, e o impacto psicolÃ³gico e regulatÃ³rio foi enorme, levando a uma suspensÃ£o imediata dos voos e a vÃ¡rias modificaÃ§Ãµes tÃ©cnicas para tornar a operaÃ§Ã£o mais segura.
ApÃ³s mais de um ano de melhorias, que incluÃram tanques de combustÃvel reforÃ§ados com materiais como Kevlar e outros aprimoramentos de seguranÃ§a, o Concorde voltou a voar comercialmente em 2001.Â
Contudo, o contexto global havia mudado drasticamente. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 reduziram significativamente a demanda por viagens aÃ©reas internacionais de alto padrÃ£o, agravando ainda mais os desafios econÃ´micos que a frota jÃ¡ enfrentava.
Combinando o envelhecimento de suas aeronaves, o aumento dos custos de manutenÃ§Ã£o, a escassez de peÃ§as de reposiÃ§Ã£o e a continua dificuldade em gerar lucro, tanto a Air France quanto a British Airways anunciaram em 2003 a aposentadoria do Concorde.Â
O Ãºltimo voo comercial pela Air France ocorreu em 31 de maio de 2003, e a British Airways operou o Ãºltimo voo histÃ³rico em 24 de outubro de 2003, marcando o fim da era supersonica na aviaÃ§Ã£o civil regular.
Mesmo dÃ©cadas apÃ³s o fim de suas operaÃ§Ãµes, o Concorde permanece um sÃmbolo eterno de audÃ¡cia tecnolÃ³gica e ambiÃ§Ã£o humana. A memÃ³ria do jato supersÃ´nico continua inspirando engenheiros, entusiastas da aviaÃ§Ã£o e viajantes que sonham com o retorno de voos comerciais que cruzem o cÃ©u a velocidades impressionantes.Â