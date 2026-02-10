Com 70 anos de carreira, Fulvio Stefanini retorna aos palcos na peça ‘O Pai’

No cinema, Stefanini também deixou sua marca, participando de uma série de filmes ao longo da carreira. Seu nome aparece em produções como ?Absolutamente Certo? (1957), ?Quincas Borba? (1987), ?Cabeça a Prêmio? (2009), ?Cilada.com? (2011) e ?Nelson Ninguém? (2013), entre outros títulos que refletem a amplitude de seu trabalho nas telas.