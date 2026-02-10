Belíssima catedral gótica, Notre-Dame ressurgiu das cinzas apos incêndio

Por Flipar
Construída entre 1163 e 1345 na Île de la Cité, a Notre-Dame de Paris é uma das mais antigas catedrais góticas do planeta.
Notre-Dame também inspirou a literatura. É o cenário do clássico “O Corcunda de Notre-Dame”, de Victor Hugo. O protagonista é Quasimodo, um homem surdo e deformado por uma corcunda nas costas cujo trabalho é tocar o sino da Catedral de Notre-Dame.
A obra é ambientada no século 15 e descreve a vida medieval em Paris sob o reinado de Luís XI. Há diversos filmes e animações com base nessa história literária.
Para ter uma visão panorâmica de Paris, os visitantes podem subir 422 degraus até o telhado. No alto, outra atração são as famosas “gárgulas”.
As “gárgulas” são esculturas de seres que, pelo lado místico, protegem o templo e afastam o mal. Mas a função prática dessas peças, que ficam na fachada, é escoar a água da chuva.
No subsolo de Notre-Dame, uma cripta contém as ruínas descobertas durante as escavações de 1965.