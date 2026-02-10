Scarlett Johansson se une a celebridades de Hollywood em campanha contra uso de IA; entenda

Por Flipar
Durante a adolescência, participou de filmes independentes e foi ganhando destaque por sua voz marcante e presença enigmática. Em 2003, conquistou fama internacional com “Encontros e Desencontros”, de Sofia Coppola.
A década de 2000 consolidou sua carreira em Hollywood, com filmes como “A Moça com Brinco de Pérola”, “Vicky Cristina Barcelona” e “Match Point”, todos elogiados por suas performances.
Em 2010, Johansson estreou no universo da Marvel interpretando a Viúva Negra em “Homem de Ferro 2”. A personagem se tornaria uma das mais populares do MCU.
Ela reprisou o papel em diversos filmes dos Vingadores, elevando seu status global como estrela de ação e ícone cultural. A personagem ganhou seu filme solo em 2021.
Além dos blockbusters, Johansson também buscou papéis autorais, como o já mencionado “Ela”, de 2013, e “Sob a Pele”, elogiado por sua atuação minimalista e densa.
Ela também se aventurou no teatro, vencendo um Tony por sua atuação na peça “A View from the Bridge”, exibida na Broadway em 2010.
Além de atriz, Johansson também se aventurou na música. Em 2008, seu álbum “Anywhere I Lay My Head”, com releituras de canções de Tom Waits, dividiu a crítica, mas chamou atenção pelo estilo experimental e produção sofisticada.
Em 2009, lançou “Break Up”, em parceria com Pete Yorn, inspirado nos duetos dos anos 1960. Sua voz suave e melancólica contribuiu para o clima intimista do álbum, que teve boa recepção entre fãs alternativos.