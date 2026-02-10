Scarlett Johansson se une a celebridades de Hollywood em campanha contra uso de IA; entenda

Por Flipar

Durante a adolescência, participou de filmes independentes e foi ganhando destaque por sua voz marcante e presença enigmática. Em 2003, conquistou fama internacional com “Encontros e Desencontros”, de Sofia Coppola.
Divulgação

A década de 2000 consolidou sua carreira em Hollywood, com filmes como “A Moça com Brinco de Pérola”, “Vicky Cristina Barcelona” e “Match Point”, todos elogiados por suas performances.
Reprodução

Em 2010, Johansson estreou no universo da Marvel interpretando a Viúva Negra em “Homem de Ferro 2”. A personagem se tornaria uma das mais populares do MCU.
Divulgação

Ela reprisou o papel em diversos filmes dos Vingadores, elevando seu status global como estrela de ação e ícone cultural. A personagem ganhou seu filme solo em 2021.
Divulgação

Além dos blockbusters, Johansson também buscou papéis autorais, como o já mencionado “Ela”, de 2013, e “Sob a Pele”, elogiado por sua atuação minimalista e densa.
Divulgação

Ela também se aventurou no teatro, vencendo um Tony por sua atuação na peça “A View from the Bridge”, exibida na Broadway em 2010.
Youtube/BBC Radio 1

Além de atriz, Johansson também se aventurou na música. Em 2008, seu álbum “Anywhere I Lay My Head”, com releituras de canções de Tom Waits, dividiu a crítica, mas chamou atenção pelo estilo experimental e produção sofisticada.
Reprodução/Instagram

Em 2009, lançou “Break Up”, em parceria com Pete Yorn, inspirado nos duetos dos anos 1960. Sua voz suave e melancólica contribuiu para o clima intimista do álbum, que teve boa recepção entre fãs alternativos.
Reprodução/YouTube

