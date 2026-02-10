Indianos conquistam prêmio da ONU por inventarem geladeira que funciona com sal

Por Flipar
A minigeladeira ajuda a manter vacinas e medicamentos refrigerados, além de órgãos para transplante durante o transporte e uso em hospitais.
Inspirados pela atuação dos pais na área da saúde, inicialmente os jovens buscaram soluções de baixo custo para conservar vacinas contra a Covid-19 em temperatura adequada.
A invenção utiliza um processo de resfriamento com sal e água, mantendo uma temperatura entre 2°C e 6°C (35°F a 43°F), ideal para muitas vacinas.
Pritesh Vyas, cirurgião ortopédico que testou o Thermavault no hospital V One em Indore, confirmou a eficácia do dispositivo, que manteve vacinas refrigeradas de 10 a 12 horas.
Antes de existir geladeira, os seres humanos dependiam de métodos rudimentares para manter os alimentos frescos, como o uso de sal, fumaça, vinagre ou gelo natural armazenado em porões.
O norte-americano Jacob Perkins foi quem criou o primeiro sistema de refrigeração por compressão de vapor, patenteado em 1834.
No entanto, foi apenas no início do século 20 que a geladeira doméstica começou a ganhar espaço nas residências.
A General Electric (GE) foi uma das primeiras a ingressar nesse ramo e lançou seu modelo doméstico em 1927.
A refrigeração tornou possível o transporte e o comércio de alimentos frescos entre diferentes regiões e países, o que influenciou diretamente o desenvolvimento da indústria alimentícia global.
Nos anos 2000 e 2010, o foco passou a ser a eficiência energética, com o surgimento de modelos inverter, que ajustam o funcionamento do compressor de forma inteligente, economizando eletricidade e mantendo a temperatura mais estável.
A tecnologia trouxe ainda as geladeiras inteligentes, equipadas com telas touchscreen, conexão Wi-Fi, monitoramento de alimentos e até assistentes virtuais.
Hoje, seja simples ou supertecnológicas, as geladeiras se tornaram objeto de decoração e praticidade, presentes em quase todos os lares ao redor do mundo.