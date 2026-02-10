Nova adaptação de ‘Cabo do Medo’, série da Apple TV+ destaca Javier Bardem como vilão; confira!

Por Flipar
Nascido em 1º de março de 1969, em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, Bardem vem de uma família profundamente ligada às artes. Sua mãe, Pilar Bardem, foi uma atriz respeitada.
Nos anos 1990, Bardem já faturou diversos prêmios de atuação na Europa, antes de ganhar destaque no cinema hollywoodiano.
Um de seus primeiros papéis que tiveram um reconhecimento maior foi em “Carne Trêmula”, de 1997, dirigido por Pedro Almodóvar.
Em 2000, brilhou ao interpretar o escritor cubano Reynaldo Arenas em ?Antes do Anoitecer? e recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator.
Outros papéis marcantes incluem o vilão Raoul Silva em “007 – Operação Skyfall”, de 2012, e Juan Antonio na comédia romântica “Vicky Cristina Barcelona”, de 2008.
Mais recentemente, interpretou Stilgar na saga de ficção científica “Duna”, de 2021, e “Duna: Parte 2”, de 2024.
Além do cinema, Bardem é engajado politicamente e já defendeu publicamente causas como os direitos palestinos.
Atualmente, o ator mantém uma rotina rígida para não ficar muito tempo longe da família, conciliando trabalhos em Hollywood e a vida em Madri.