As maiores estátuas do planeta: história, imponência e turismo

Por Flipar
Mas algumas estátuas se destacam também pelo gigantismo. Veja as maiores estátuas espalhadas pelo mundo. E surpreenda-se com essas obras impressionantes. Veja a lista, em ordem da menor para a maior. Todas supergrandes.
Monumento da Renascença Africana (Senegal) – 49m – Fica na cidade de Dakar. Feita de bronze. Construída em 2008.
Mãe Pátria (Rússia) – 51,8m – Fica em Volvogrado. É feita de concreto e aço. Foi inaugurada em 1967.
Kannon (Japão) – 57m – Fica no terreno do templo Houkokuji Aizu Betsuin, em Fukushima. Construída em 1988. A estátua é oca e possui uma escada em espiral que permite chegar até a altura do ombro da deusa Kannon. Em 2021, recebeu máscara em ato simbólico por causa da pandemia.
Guanyin do Monte Xiqiao (China) – 62m – Fica em Guangdong, área onde existia um vulcão (já extinto), hoje considerada um parque florestal nacional .
Confúcio do Monte Ni (China) – 72m. Fica na cidade de Qufu. Segundo a lenda, Confúcio – filósofo de grande relevância na formação cultural chinesa – nasceu no Monte Ni e foi criado um tigre e uma águia.
Vishnu (Indonésia) – 75m – Fica no Parque Cultural Garuda Wisnu Kencana e retrata o Deus Hindu.
Guan Yin (Hong Kong) – 76m – A estátua feita de bronze, pintada com uma tinta branca autolimpante de fluorocarbono, fica ao lado do mosteiro Tsz Shan.
O Grande Buda (China) – 88m – Fica em Ling Shan. É feita de bronze. Foi inaugurada em 1996. Para chegar à estátua, é preciso percorrer uma escadaria com 99 degraus.
Grande Buda da Tailândia – 92m – Fica no monastério de Wat Muang, na província de Ang Thong. Começou a ser erguida em 1990 e foi inaugurada em 2008. Feita de concreto e pintada de ouro.
Guishan Guanyin (China) – 99m – Fica em Weishan. Inaugurada em 2009. Também chamada de Guanyin de Mil Mãos e Mil Olhos.
Guanyin de Nanshan (China) – 108m – Fica na cidade de Sanya. Construída durante 6 anos, foi inaugurada em 2005.
Nascimento de um Novo Mundo (Porto Rico) – 110 metros – Fica em Arecibo. Inaugurada em 2017. Celebra os 5 séculos da primeira viagem à América. A escultura tem Cristóvão Colombo e as caravelas Santa Maria, Pinta e Nina. É do mesmo escultor de Pedro, O Grande, em Moscou: o artista russo Zurab Tsereteli.
Ushiku Daibutsu (Japão) – 120m – Fica em Ushiku, Ibaraki. Construída em 1993. Feita de aço coberta por bronze. Foi construída para comemorar o nascimento de Shinran, fundador do Jodo Shinshu ou “Verdadeira Escola da Terra Pura”, um dos ramos do Budismo
Buda Gautama de Laykyun Setkyar (Mianmar) – 130m – Está sobre um trono de 13,5 metros, localizada na aldeia de Khatakan Taung. A construção começou em 1996 e foi concluída em fevereiro de 2008.
Buda do Templo da Primavera (China) – 153m – Fica na província de Henan. Sua construção começou em 1997. Inaugurada em 2008. Sua base, em forma de flor de lótus, tem 1.100 placas de cobre.
Estátua da Unidade (Índia) – 182m (240m com o pedestal) – Fica na ilha fluvial Sadhu Bet. Uma ponte liga a estátua ao continente. Feita entre 2013 e 2018 em homenagem a Sardar Patel , o primeiro vice-primeiro-ministro e Ministro do Interior da Índia após a independência. O ferro foi doado por mais de 500 mil fazendeiros.