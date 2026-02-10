As maiores estátuas do planeta: história, imponência e turismo

Nascimento de um Novo Mundo (Porto Rico) – 110 metros – Fica em Arecibo. Inaugurada em 2017. Celebra os 5 séculos da primeira viagem à América. A escultura tem Cristóvão Colombo e as caravelas Santa Maria, Pinta e Nina. É do mesmo escultor de Pedro, O Grande, em Moscou: o artista russo Zurab Tsereteli.