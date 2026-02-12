Homem tenta salvar mulher que levava choque e também é eletrocutado em Copacabana

Por Flipar
Felipe Souza tentou ajudar a adolescente acreditando que ela estava se afogando, mas acabou “grudado” pela descarga elétrica, conseguindo se soltar após algum tempo.
“Eu achei que ela tava se afogando, eu vim correndo, na hora que eu tentei pegar na mão dela, fiquei agarrado no choque. […] Depois de um tempão eu consegui sair e conseguiram me puxar”, contou Felipe.
“Eu ouvi alguns gritos, a rua encheu muito rápido e gritavam ‘é choque, é choque’. Muitas pessoas correndo e os gritos não paravam. Quando eu me aproximei, vi que a moça tava presa no chão. A melhor parte de tudo foi depois de tanto tempo desacordada, foi eu ver um sorriso daquela pessoa”, contou Edgar.
Em nota, a Light informou que sua rede elétrica na região é subterrânea.
Lidar com eletricidade é sempre uma situação complexa. Entender o que acontece e como reagir pode ser a diferença entre um susto e uma fatalidade.
O choque acontece quando a pessoa entra em contato com uma fonte de eletricidade e a corrente encontra um caminho para circular pelo corpo, geralmente indo de um ponto de entrada para outro de saída.
? Se possível, desligue o disjuntor geral ou a chave de força imediatamente;
? Chame socorro: Ligue para o SAMU (192) ou Bombeiros (193).