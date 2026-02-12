Com Mel Lisboa, Musical “Rita Lee: Uma Autobiografia Musical” volta a São Paulo

Por Flipar
O espetáculo tem como base o livro autobiográfico de Rita Lee lançado em 2016 e percorre momentos da trajetória da cantora, desde a infância e o início com os Mutantes até a prisão durante a ditadura militar e o relacionamento com Roberto de Carvalho.
Com direção de Márcio Macena e Débora Dubois, a montagem estreou em 2024, circulou por diversas capitais brasileiras e já alcançou cerca de 250 mil espectadores.
Muito lembrada pela minissérie ?Presença de Anita?, da TV Globo, Mel Lisboa tem, também, uma lista longa de peças em seu currículo. A seguir, saiba mais sobre a atriz.
Mel Lisboa Alves nasceu em 17 de janeiro de 1982, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e começou a estudar cinema na Universidade Federal Fluminense, mas deixou o curso para seguir a carreira de atriz.
Seu primeiro trabalho na televisão foi a minissérie ?Presença de Anita?, da TV Globo, exibida em 2001, na qual interpretou Anita. A história acompanha uma jovem que se envolve com um homem mais velho e casado.
Inspirada no livro de Mário Donato, a minissérie gerou muita discussão na época e foi uma das mais polêmicas da TV, mas foi um sucesso, rendeu média de 30 pontos de audiência, a maior audiência da Globo nos anos 2000 para uma minissérie.
Em 2002, participou da novela ?Desejos de Mulher?, sua primeira novela, na qual interpretou Gabriela.
Depois integrou o elenco das novelas ?Como uma Onda? e ?Sete Pecados?, todas da TV Globo.
Em 2011, atuou na minissérie ?Sansão e Dalila?, da Record, no papel de Dalila, e também participou das produções ?Pecado Mortal? e ?Os Dez Mandamentos?.
Em 2022, retornou às novelas da TV Globo em ?Cara e Coragem?, na qual interpretou Regina.
A atriz também atuou em séries de streaming como ?Coisa Mais Linda?, da Netflix, na qual interpretou a jornalista Thereza; ?A Vida Secreta dos Casais?, da HBO; e ?Luz?, da Netflix.
No teatro, estreou profissionalmente em 2002 com ?Confissões de Adolescente? e participou de mais de 20 peças, entre elas ?Vagas para Moças de Fino Trato?, ?Brutal?, ?Luluzinhas?, ?A Mulher do Candidato?, ?Cyrano?, ?Após a Chuva?, ?Mulheres Alteradas? e ?Otelo?.
No cinema, atuou em filmes como ?A Cartomante?, ?O Casamento de Romeu e Julieta?, ?O Matador?, ?Os Dez Mandamentos ? O Filme? e ?Atena?.
Recebeu, inclusive, o Kikito de Melhor Atriz no Festival de Gramado em 2006 por ?Sonhos e Desejos?, drama dirigido por Marcelo Santiago e ambientado nos anos 1970 durante a ditadura militar brasileira, que acompanha três militantes.
Mel Lisboa foi casada com Felipe Rosseno, com quem teve dois filhos, Bernardo, nascido em 2008, e Clarice; a união terminou em junho de 2023.
Em janeiro de 2025 assumiu relacionamento com o ator Gustavo Rezende, colega de trabalho na peça ?Rita Lee: Uma Autobiografia Musical?.