Evaristo Costa acerta retorno à TV, mas não pela Globo

Fora da Globo há cerca de nove anos, o jornalista teve uma passagem pela CNN Brasil até 2021. O novo programa reunirá participantes anônimos em uma dinâmica dividida entre três casas com níveis distintos de conforto.
A cada semana, um competidor assumirá o posto de “patrão”, com poder de decisão sobre os demais. A proposta, segundo Boninho, é resgatar um reality de “raiz”, com situações próximas da vida cotidiana.
Recentemente, aliás, Evaristo Costa chamou atenção nas redes sociais por causa do desabafo sobre seus desafios com a doença de Crohn.
A condição fez com que ele perdesse mais de 20 quilos em um curto período de três semanas. Por isso, Evaristo causou comoção ao dizer: ‘definhei’.
“Cheguei a 99 quilos, mas estava inchado por causa do corticoide. Quando o medicamento foi cortado, perdi 23 quilos em três semanas?, detalhou, em entrevista ao podcast “PodCringe”.
Segundo o jornalista, a suspensão do medicamento aconteceu porque os corticoides não estavam surtindo o efeito esperado. Evaristo, que depois conseguiu se recuperar, também descreveu sua sensação de desgaste constante na época da doença.
?Eu me sinto definhando, é como defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando. Perco meio quilo por dia… Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim”.
Na doença de Crohn, o sistema imunológico das pessoas responde de forma anormal a substâncias no intestino, causando inflamação e úlceras. Não há cura para a doença de Crohn, mas existem tratamentos que ajudam a controlar os sintomas.
Esses tratamentos incluem: medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores; corticoides; e modificações na dieta. Em casos mais graves, pode ser necessário fazer uma cirurgia para remover partes danificadas do intestino.
Por ser uma doença crônica, os pacientes com Crohn muitas vezes experimentam ciclos de surtos e remissões, com períodos em que os sintomas são mais intensos e outros em que estão controlados.
Alguns dos sintomas mais comuns da doença de Crohn ? que podem variar muito de pessoa para pessoa ? são: dor abdominal; diarreia; fadiga; perda de peso; febre (em casos mais graves) e perda de apetite.
Especialistas recomendam que quem tem a doença de Crohn deve seguir uma dieta livre de alimentos que agravem a inflamação, como açúcares, embutidos, alimentos ultraprocessados, bebida alcoólica e cigarro.
Evaristo Costa não é a única pessoa famosa diagnosticada com a doença de Crohn. Além dele, o ator Tyler James Williams (conhecido por seu papel de Chris na série ?Todo Mundo Odeia o Chris?) também conviveu com o problema.
O ator revelou que em 2023 precisou retirar 15 centímetros do intestino em consequência da doença, além de ter perdido 27 quilos.
Outro que foi diagnosticado com Crohn, ainda aos 17 anos, foi o comediante norte-americano Pete Davidson. Depois, porém, a doença entrou em processo de remissão.