Uma das ilhas mais remotas do mundo fecha aeroporto por tempo indeterminado e turistas ficam ‘presos’

Por Flipar
As autoridades alegaram que o motivo do fechamento tem a ver com problemas de segurança com os caminhões de bombeiros.
Com cerca de 5 mil habitantes, a ilha depende de voos semanais para Joanesburgo, na África do Sul, e de uma conexão mensal com a Ilha de Ascensão.
O turismo, que se tornou a base da economia local após a inauguração do aeroporto há quase uma década, deve ser severamente prejudicado.
No período entre outubro e abril, a ilha costuma receber muitos visitantes vindos de iates e cruzeiros.
Antes do aeroporto, a rota de navio a partir da África do Sul demorava cinco dias (atualmente, o voo demora seis horas).
Há também um serviço provisório feito em um navio de carga a partir de Luanda, porém a viagem tem duração de cerca de 21 dias.
Descoberta em 1502 pelo português João da Nova, Santa Helena serviu inicialmente como ponto de abastecimento marítimo.
Com o tempo, a ilha começou a servir de posto também para os britânicos, que se estabeleceram no território.
Em 1815, Santa Helena serviu de exílio para o imperador francês Napoleão Bonaparte, após ele sofrer uma derrota na Batalha de Waterloo.
Mesmo tendo custado 285 milhões de libras (o equivalente a R$ 2 bilhões), o aeroporto já precisou ter suas operações interrompidas diversas vezes por conta de ventanias.
Um relatório apontou que a “imprevisibilidade dos ventos produz condições perigosas na aproximação ao aeroporto e foi observada em Santa Helena por Charles Darwin em 1836”.
O governo britânico já enviou uma equipa especializada à ilha para tentar resolver as falhas operacionais e reabrir o terminal.