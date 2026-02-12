Famílias mantêm o legado dos alambiques de cachaça artesanais

Por Flipar
Depois que a cana-de-açúcar chega ao alambique, o processo de produção da cachaça dura o dia inteiro. Após a fermentação, o fogo precisa ser cuidadosamente controlado ? nem forte demais, nem fraco ? para garantir a qualidade da bebida. Cada etapa exige atenção e tradição.
A Lei brasileira (decreto 4.851 de 2003) prevê que o termo ‘cachaça’ é exclusivo do país.
Além de melhorar o aroma e o paladar, o envelhecimento da cachaça pode modificar a coloração, tornando a bebida ‘macia’ e atenuando a sensação secante do álcool.