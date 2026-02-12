Por Flipar
Suas poderosas patas produzem ondas de choque extremamente fortes. Segundo os cientistas, o golpe funciona como um mecanismo de proteÃ§Ã£o.
Pesquisadores sugerem que a estrutura da “clava dÃ¡ctila” da lagosta, formada por camadas de fibras mineralizadas dispostas em formato de V, confere resistÃªncia Ã estrutura.
Outra caracterÃstica impressionante da lagosta-boxeadora Ã© sua visÃ£o. Ela possui um dos sistemas visuais mais complexos do mundo animal, com olhos que contÃªm atÃ© 16 tipos de fotorreceptores (enquanto os humanos tÃªm apenas trÃªs).