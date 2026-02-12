Portal aponta as cidades com ‘melhor clima do mundo’ e Brasil entra na lista

Por Flipar
10º) Florianópolis, Brasil: A capital de Santa Catarina tem um clima subtropical úmido, com temperaturas médias que variam entre 16?°C no inverno e 28?°C no verão.
9º) Viña del Mar, Chile: A cidade de 370 mil habitantes encanta com seu clima mediterrâneo ameno. As temperaturas médias variam de 10?°C no inverno a 22?°C no verão.
8º) Buenos Aires, Argentina: A capital argentina tem um clima temperado úmido, ideal para o turismo durante todo o ano. O clima favorece caminhadas e passeios por bairros históricos e parques.
5º) Medellín, Colômbia: Localizada na região montanhosa da Colômbia, Medellín é conhecida como a ?Cidade da Eterna Primavera? por seu clima ameno e estável ao longo do ano.
Parques como o Explora e jardins botânicos, além da vibrante vida noturna e festivais como a Feira das Flores, oferecem experiências diversas aos visitantes.
A Cidade do Cabo atrai visitantes com suas praias, vinícolas, trilhas na Table Mountain e paisagens costeiras deslumbrantes.