O aeroporto ficarÃ¡ a cerca de 430 quilÃ´metros da capital paulista. Ele receberÃ¡ um investimento inicial de R$ 500 milhÃµes do Programa de AceleraÃ§Ã£o do Crescimento (PAC) e outros R$ 104 milhÃµes destinados do orÃ§amento da UniÃ£o de 2024.Â Â
Diante disso, a pista da construÃ§Ã£o poderÃ¡ ter atÃ© 2.500 metros de extensÃ£o por 45 metros de largura. Isso significa que serÃ¡ maior que a do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, que possui 1.940 metros de extensÃ£o por 45 metros de largura.
Essa cidade paulistana remonta ao final do sÃ©culo XIX, com a chegada do engenheiro escocÃªs Robert John Reid, contratado para demarcar terras na regiÃ£o conhecida como SertÃ£o dos Olhos D’Ã¡gua.
Assim, o povoado se desenvolveu, tornando-se distrito em 1906 e vila em 1917, quando recebeu o nome de OlÃmpia. Na ocasiÃ£o, foi uma homenagem a Maria OlÃmpia, que era filha de um polÃtico local e afilhada de Reid.
A partir de 1917, a cidade foi emancipada de Barretos. Atualmente, ela Ã© conhecida como a “Capital Nacional do Folclore” em virtude de seu famoso festival voltado ao tema, realizado desde 1964.
AlÃ©m disso, a cidade tambÃ©m se destaca como um importante polo turÃstico, com diversos parques aquÃ¡ticos e Ã¡guas termais que atraem visitantes de todo o mundo.
Um dos principais Ã© o Thermas dos Laranjais, considerado o maior parque aquÃ¡tico da AmÃ©rica Latina. Ele oferece inÃºmeras atraÃ§Ãµes, tais como toboÃ¡guas e piscinas de ondas, que chamam a atenÃ§Ã£o de quem curte Ã¡reas de lazer, temÃ¡ticas e para todas as idades.
Em 2014, a cidade de OlÃmpia foi reconhecida como EstÃ¢ncia TurÃstica, consolidando sua importÃ¢ncia no cenÃ¡rio nacional. O parque conta com toboÃ¡guas, piscina de surf 180Âº, montanha-russa aquÃ¡tica, duas praias artificiais, rio lento, Ã¡rea infantil e hidro spa.
Esse local foi fundado em 1987 por Benito Benatti, um visionÃ¡rio que enxergou o potencial dessas Ã¡guas para criar um destino de entretenimento e saÃºde na cidade e foi certeiro na escolha.
O Hot Beach Parques & Resorts Ã© um complexo turÃstico localizado em OlÃmpia, SÃ£o Paulo, que engloba quatro resorts, um parque aquÃ¡tico e a Vila Guarani.
Ele oferece diversas opÃ§Ãµes de lazer, que incluem atraÃ§Ãµes no parque aquÃ¡tico e opÃ§Ãµes de hospedagem em seus resorts. O complexo tambÃ©m conta com a Vila Guarani, um espaÃ§o dedicado a eventos e atividades temÃ¡ticas.
A cidade Ã© famosa por sua infraestrutura turÃstica, que contribui com cerca de 65% da economia local e inclui uma vasta rede hoteleira e uma variedade de atividades de lazer.
O Dreamland Museu de Cera inclui atraÃ§Ãµes em diversas cidades do Brasil. Em OlÃmpia, foi inaugurado em 15 de dezembro de 2021 e Ã© o primeiro voltado a esse tipo de entretenimento no estado de SÃ£o Paulo.
O local apresenta figuras de cera em tamanho real de personagens famosos, como super-herÃ³is, rockstars e Ãcones da cultura pop, atraindo visitantes de todas as idades.
A cidade tambÃ©m tem uma Ã³tima opÃ§Ã£o de lazer que Ã© o Vale dos Dinossauros. A atraÃ§Ã£o Ã© bastante voltada para as crianÃ§as, pois apresenta animatrÃ´nicos bem feitos e mega realistas, com diversas informaÃ§Ãµes sobre esses animais prÃ©-histÃ³ricos.
AlÃ©m das grandes estrelas, os dinossauros, a estrutura do parque conta com cinema, brinquedoteca, playground (Dino Play), loja, Ã¡rea para escavaÃ§Ã£o, incubadora, Dino Banda, fontes luminosas, quiosques de sorvetes e salgados.
Instalado em edifÃcio tombado como patrimÃ´nio histÃ³rico, o denominado “Museu de Arte Sacra e Diversidade Religiosa” Ã© um local composto por arte popular, esculturas, rÃ©plicas de obras de artistas brasileiros, objetos de devoÃ§Ã£o pessoal e exposiÃ§Ã£o.
Fundado em 1973 e atualmente instalado no prÃ©dio da Casa da Cultura, o Museu de HistÃ³ria e Folclore “Maria OlÃmpia” conta com objetos e recortes que retratam a fundaÃ§Ã£o do municÃpio. AlÃ©m de personagens da histÃ³ria e peÃ§as do SÃtio ArqueolÃ³gico Maranata.
Cheio de cores e encanto, o OrquidÃ¡rio Aguapey oferece uma oportunidade Ãºnica para aprender mais sobre o cultivo e cuidado dessas plantas fascinantes.
O Dreams Ice Bar de OlÃmpia Ã© um local de gelo temÃ¡tico, queoferece uma experiÃªncia Ãºnica com temperaturas abaixo de zero, esculturas de gelo, iluminaÃ§Ã£o especial e mÃºsica ambiente.
O bar tambÃ©m fornece casacos e luvas para os visitantes, garantindo conforto em meio ao ambiente congelante, assim como bebidas servidas em copos de gelo.
O “Orionverso” Ã© um parque temÃ¡tico de realidade virtual, que oferece experiÃªncias imersivas e interativas para todas as idades. O visitante pode explorar diferentes mundos virtuais e interagir com ambientes e personagens de ficÃ§Ã£o cientÃfica.
O parque temÃ¡tico foi inspirado em atraÃ§Ãµes futuristas de Orlando, nos Estados Unidos, e tem como objetivo levar os visitantes a diferentes dimensÃµes atravÃ©s da tecnologia de realidade virtual.
O “Pit Stop da Neve” Ã© uma atraÃ§Ã£o turÃstica de OlÃmpia, SÃ£o Paulo, que oferece uma experiÃªncia de brincar na neve em um ambiente com temperatura controlada, simulando um cenÃ¡rio de inverno em pleno clima tropical.