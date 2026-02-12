Bad Bunny supera Kendrick Lamar e tem show mais assistido da história do Super Bowl; veja top 5

Por Flipar
5º) Rihanna (2023): 121 milhões de espectadores | Após sete anos longe dos palcos, Rihanna desfilou uma sequência de sucessos sem precisar de convidados.
O anúncio silencioso de sua segunda gravidez (revelado ao abrir o casaco no início do show) foi o momento mais comentado da noite e quebrou a internet.
4º) Usher (2024): 129,3 milhões de espectadores | Em uma celebração de 30 anos de carreira dedicada ao ReB e à cultura de Atlanta, Usher transformou o Allegiant Stadium (Las Vegas) em um clube de patinação e cassino.
Com trocas de figurino e coreografias complexas, o artista emplacou clássicos como “Yeah!” e “Burn”. A participação de Alicia Keys no piano e o medley com Lil Jon e Ludacris trouxeram um senso de nostalgia para os Millennials.
O rei do pop começou a apresentação ficando imóvel por quase dois minutos enquanto o estádio vinha abaixo. Ele cantou hits como “Billie Jean” e encerrou com “Heal the World”.
Foi o primeiro show do intervalo a ter uma audiência maior que o próprio jogo de futebol americano, estabelecendo o modelo que segue até hoje.