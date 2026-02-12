Por Flipar
Farinha de Amaranto- NÃ£o possui glÃºten, sendo rica em proteÃna e fibra. A cada 250 gramas tem 112 calorias. Ã‰ ideal para o preparo de bolos de chocolate, cookies ou pÃ£es escuros.
Farinha de AmÃªndoa- Rica em vitamina E, cÃ¡lcio e fÃ³sforo, o que ajuda a prevenir a osteoporose e previne o envelhecimento. A cada 100 gramas tem 593 calorias. Indicada para o uso em biscoitos, muffins, bolos, cupcakes e para empanar alimentos.
Farinha de Arroz- Ideal para intolerantes ao glÃºten, Ã© fonte de energia e fibras. ContÃ©m vitaminas do complexo B e possui baixo Ãndice glicÃªmico. A cada 100 gramas tem 593 calorias. Indicada para o preparo pÃ£es, quiches, bolos, mingaus e pudins.
Farinha de Aveia- Possui fibras solÃºveis que aumentam a saciedade. ContÃ©m vitaminas do complexo B e baixo Ãndice glicÃªmico, a cada 100 gramas possui 404 calorias. Ideal para o uso em panquecas, mingaus, bolos e massas de tortas.
Farinha de Sorgo- Rica em proteÃnas e fibras, previne cÃ¢ncer e controla diabetes tipo 2. A cada 100 gramas possui 313 calorias. Ã‰ ideal para o preparo de bolos, pÃ£es, biscoitos e panquecas.
Farinha de Chia- Auxilia no funcionamento do intestino, controle de peso e proteÃ§Ã£o do coraÃ§Ã£o. A cada 100 gramas tem 313 calorias. Usada para preparar pÃ£es, bolos, tortas, saladas e vitaminas.
Farinha de LinhaÃ§a- Fonte de fibras, gorduras saudÃ¡veis e Ã´mega-3, controla o colesterol e saceia a fome por mais tempo. A cada 100 gramas tem 534 calorias. Indicada para o preparo de bolos, tortas e saladas.
Farinha de Quinoa- Rica em proteÃnas, fibras, vitaminas, minerais e triptofano. Aumenta a sensaÃ§Ã£o de saciedade e controla o humor. A cada 100 gramas possui 370 calorias.Ã‰ ideal para o preparo de massas de torta salgada.
Farinha de Maca Peruana- Rica em fibras, vitaminas, zinco, cÃ¡lcio e ferro. Ajuda no aumento da energia de quem faz atividade fÃsica. A cada 100 gramasa possui 353 calorias. Usada para preparar vitaminas e smoothies.
Farinha de GrÃ£o-de-Bico- Ã“tima para incluir proteÃna na alimentaÃ§Ã£o, rica em fibras e vitaminas. A cada 100 gramas possui 387 calorias. Se adapta a receitas que normalmente utilizam farinha de trigo.
Farinha de FeijÃ£o Branco- Rica em faseolamina, reduz a absorÃ§Ã£o de carboidratos . A cada 100 gramas possui 387 calorias. Pode ser adicionada a frutas, saladas, sucos, bolos, tortas e panquecas.
Farinha de Berinjela- Rica em pectina, aumenta a saciedade e controla a glicemia. A cada 100 gramas tem 100 calorias. Ã‰ ideal para o preparo de tortas salgadas, vitaminas e smoothies.
Farinha de Pipoca- Com alto teor de fibras e baixo Ãndice glicÃªmico, ajuda a controlar o colesterol e regular o intestino. A cada 100 gramas possui 388 calorias. Substitui outros tipos de farinhas em massas, empanados, brownies e farofas.
Farinha de Soja- Essa farinha Ã© similar Ã branca, com mais cÃ¡lcio, fibras e proteÃnas. A cada 100 gramas possui 339 calorias. Usada preferencialmente no preparo de biscoitos, bolos, pÃ£es e shakes.
Farinha de trigo integral- Uma alternativa saudÃ¡vel Ã farinha branca, rica em fibras e nutrientes. A cada 100 gramas possui 340 calorias. Pode ser usada no preparo de pÃ£es, bolos, salgados, muffins, tortas e cupcakes, com cautela nos preparos, pois retÃ©m muito os lÃquidos.
Agora vamos conhecer um pouco dos benefÃcios das que sÃ£o feitas de casca, miolo ou semente e pedaÃ§os de frutas.
Farinha de Coco- Ã‰ rica em fibra, nutrientes e gorduras saudÃ¡veis. Ajuda na digestÃ£o e na saÃºde do coraÃ§Ã£o. A cada 100 gramasa possui 438 calorias. Ã‰ adicionada a receitas de bolos, vitaminas e iogurtes.
Farinha de maracujÃ¡- Ã‰ rica em fibra, nutrientes e nÃ£o contÃ©m glÃºten. Ajuda a saciar a fome e regula o intestino. A cada 100 gramas possui 133 calorias. Ã‰ adicionada em tortas, bolos, vitaminas e iogurtes.
Farinha de Uva- ContÃ©m resveratrol e nutriente. Auxilia na prevenÃ§Ã£o de doenÃ§as cardiovasculares. A cada 100 gramas possui 214 calorias. Ã‰ adicionada a tortas, bolos, granolas caseiras, vitaminas e iogurtes.
Farinha de banana-verde- Ã‰ rico em amidos saudÃ¡veis que ajudam a regular o intestino e atenuar a diabetes. A cada 100 gramas possui 288 calorias. Ã‰ adicionada a tortas, bolos, granolas caseiras, vitaminas e iogurtes.