Alimentos com poucas calorias que ajudam na dieta

Agrião ? 11 kcal/100g. Rico em vitamina C, ferro e antioxidantes. Consumido cru em saladas ou refogado.
Alface ? 14 kcal/100g. Fonte de fibras, potássio e ácido fólico. Ideal para saladas e sucos verdes.
Rúcula ? 25 kcal/100g. Rica em cálcio, ferro e vitamina K. Pode ser consumida crua ou em recheios.
Bertalha ? 19 kcal/100g. Fonte de ferro, magnésio e vitaminas A e C. Usada em refogados e sopas.
Couve ? 27 kcal/100g. Rica em fibras, cálcio e vitamina C. Pode ser refogada ou usada em sucos.
Espinafre ? 23 kcal/100g. Fonte de ferro, magnésio e vitamina A. Consumido cru, refogado ou em sopas.
Brócolis ? 34 kcal/100g. Rico em fibras, vitamina C e antioxidantes. Cozido no vapor ou salteado.
Repolho ? 25 kcal/100g. Fonte de fibras, vitamina C e potássio. Pode ser cru, refogado ou fermentado.
Repolho roxo ? 31 kcal/100g. Rico em antioxidantes, vitamina C e fibras. Ideal para saladas e refogados.
Couve-flor ? 25 kcal/100g. Fonte de vitamina C, fibras e antioxidantes. Usada cozida, em purês e gratinados.
Tomate ? 18 kcal/100g. Rico em licopeno, vitamina C e potássio. Consumido cru, em molhos e sucos.
Pepino ? 15 kcal/100g. Fonte de potássio, fibras e antioxidantes. Ideal cru em saladas e sucos.
Chuchu ? 19 kcal/100g. Rico em fibras, potássio e vitamina C. Usado cozido ou refogado.
Abobrinha ? 17 kcal/100g. Fonte de fibras, vitamina C e potássio. Pode ser grelhada, refogada ou em sopas.
Abóbora ? 26 kcal/100g. Rica em betacaroteno, fibras e vitamina A. Usada assada, em purês e sopas.
Berinjela ? 24 kcal/100g. Fonte de fibras, antioxidantes e potássio. Pode ser grelhada, refogada ou assada.