Belos faróis pelo mundo: guias iluminados para os navegantes

Os faróis são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Servem de guia para a aproximação da costa.

evgenit pixabay

E, geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo.

Peter Bowers pixabay

Kiz Kulesi, Turquia – Fica em Istambul. Construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oriental.
Arild Vagen wikimedia commons

St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos – Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas.

reprodução Joshua Nowicki/Facebook

Farol de Enoshima, Japão – Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura.
divulgação Japan Travel Mate

Farol de Aveiro, Portugal – Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal.

Jesusius pixabay

Farol de Ouistreham, França – Construído no início do século 20, foi automatizado nos anos 1990. Tem famosas lentes Fresnel, que permitem ao farol retornar seus próprios feixes de luz. Tem 38m de altura e 171 degraus, na praia Ouistreham-Riva Bella, na Normandia.

divulgação trip advisor

Farol do Petit Minou, França – Fica na enseada de Brest, em Plouzané, cidade bretã de Finistère. Construído entre 1694 e 1697, faz parte de uma antiga fortificação.

fab photos pixabay

Farol de La Jument, França – Construído entre 1904 e 1911, fica a 2 km da ilha de Ouessant e é um dos faróis mais espetaculares da costa francesa. –

Falken wikimedia commons

Esse farol foi cenário de uma foto histórica. Em 1989, Jean Guichard registrou o faroleiro Theophile Malgorn com a porta aberta em meio a gigantescas ondas. Mas Malgorn fechou logo a porta ao ver a fúria das águas. A tela é tão famosa que reproduções são vendidas pela internet.
reprodução Amazon / Jean Guichard

