Belos faróis pelo mundo: guias iluminados para os navegantes

Os faróis são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Servem de guia para a aproximação da costa.
E, geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo.
Kiz Kulesi, Turquia – Fica em Istambul. Construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oriental.
St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos – Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas.
Farol de Enoshima, Japão – Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura.
Farol de Aveiro, Portugal – Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal.
Farol de Ouistreham, França – Construído no início do século 20, foi automatizado nos anos 1990. Tem famosas lentes Fresnel, que permitem ao farol retornar seus próprios feixes de luz. Tem 38m de altura e 171 degraus, na praia Ouistreham-Riva Bella, na Normandia.
Farol do Petit Minou, França – Fica na enseada de Brest, em Plouzané, cidade bretã de Finistère. Construído entre 1694 e 1697, faz parte de uma antiga fortificação.
Farol de La Jument, França – Construído entre 1904 e 1911, fica a 2 km da ilha de Ouessant e é um dos faróis mais espetaculares da costa francesa. –
Esse farol foi cenário de uma foto histórica. Em 1989, Jean Guichard registrou o faroleiro Theophile Malgorn com a porta aberta em meio a gigantescas ondas. Mas Malgorn fechou logo a porta ao ver a fúria das águas. A tela é tão famosa que reproduções são vendidas pela internet.