Tigela pode conter a referência mais antiga de Cristo

Alguns estudiosos, como o especialista em Novo Testamento Jeremiah Johnston, traduzem a frase como “Por Cristo, o mágico” ou “O mágico por meio de Cristo”.

Reprodução

Segundo Johnston, Jesus já tinha seu nome invocado em rituais espirituais logo após sua crucificação.
Freepik/kjpargeter

A peça teria sido usada em práticas de adivinhação comuns em Alexandria, cidade marcada pela convivência entre judaísmo, paganismo e cristianismo nascente.
Flick - Dennis G. Jarvis

Outros especialistas propõem que “Chr?stou” pode se referir a uma pessoa comum chamada “Chrestos” ou significar simplesmente “bom/útil”.
floyd99/Pixabay

Outros sugerem que poderia estar ligada a pomadas de unção (as “diachristos”), sem ter relação direta com o Cristo bíblico.
stempow/Pixabay

Apesar das incertezas, se confirmada como referência a Jesus, a peça seria um marco na arqueologia, sugerindo que sua fama se espalhou pelo Mediterrâneo já no século I.
Flickr - JUAN ANTONIO

Isso indicaria que Alexandria funcionava como um centro de intercâmbio religioso onde crenças judaicas, cristãs e pagãs coexistiam.
Pexels/Moaz Ahmed Elsadek

Fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande, Alexandria é uma das cidades mais emblemáticas do Egito.
Reprodução/YouTube

Foi um dos centros culturais, científicos e comerciais mais importantes da Antiguidade.
Wikimedia Commons/ITookSomePhotos

Situada no litoral do Mar Mediterrâneo, tornou-se capital do Egito helenístico sob o governo dos Ptolomeus e abrigou a famosa Biblioteca de Alexandria, símbolo do conhecimento universal.
Wikimedia Commons/Cecioka

A cidade também foi lar do lendário Farol de Alexandria, considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, que guiou navegadores por séculos.
Domínio Público/Wikimedia Commons

Essa diversidade cultural fez de Alexandria um terreno fértil para o surgimento de correntes de pensamento que influenciaram o mundo mediterrâneo.
Tech Tuto/Unsplash

Hoje, Alexandria segue como a segunda maior cidade do Egito, preservando ruínas e memórias de seu passado grandioso, ao mesmo tempo em que é um polo econômico e portuário estratégico.
Reprodução/YouTube

