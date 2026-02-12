Países insulares do Pacífico adotam medidas urgentes contra elevação do mar

Por Flipar
Durante a COP30, que aconteceu em Belém, representantes dessas nações manifestaram preocupação e cobraram soluções para amenizar o problema.
?Não fomos nós os responsáveis pela mudança do clima, por essas emissões feitas pelos maiores países poluidores”, declarou Pio Manoa, vice-diretor da Agência de Pesca do Fórum das Ilhas do Pacífico (FFA).
Localizadas em regiões baixas ? muitas formadas por atóis ?, nações como Tuvalu, Fiji, Ilhas Marshall, Vanuatu e Samoa têm sua existência ameaçada pela elevação das águas.
Fiji, por exemplo, já precisou realocar seis comunidades e tem outras 17 identificadas como em perigo.
Além da ameaça física, o aquecimento do oceano está ameaçando os ecossistemas marinhos, com o afastamento de até 20% da fauna de atum da costa.
Este impacto é economicamente devastador, pois o peixe é crucial tanto para a geração de renda quanto para a segurança alimentar destas nações.
?Temos comunidades onde há cemitérios, onde enterramos nossos entes queridos ao longo da costa, que agora estão debaixo d?água. Ficaram totalmente abaixo da superfície do mar?, exemplificou Pio Manoa.
Diante da urgência, e sem poder esperar por longas negociações, as ilhas já implementam medidas práticas de adaptação climática.