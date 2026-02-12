Biblioteca brasileira aparece na seleção das mais belas do mundo

Por Flipar
Seu acervo reúne milhares de títulos raros, incluindo primeiras edições de obras clássicas.
A biblioteca chama a atenção por sua arquitetura neomanuelina, marcada por vitrais, arcos trabalhados e detalhes minuciosos que remetem à herança portuguesa. Considerada um dos interiores mais belos do planeta, tornou-se ponto turístico
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, França ? localizada diante do Panthéon, construída no século XIX, notabiliza-se pela cobertura em dupla abóbada, colunas metálicas esbeltas e rendilhado de ferro que traz leveza monumental à sala de leitura.
Biblioteca do Trinity College, Dublin, Irlanda ? localizada na Universidade de Dublin, inaugurada em 1712 como parte do Trinity College, encanta pela Long Room com altas estantes de madeira, bustos em mármore e a rara harpa ? cenário icônico ? valorizando sua imponência e aura histórica.
Seu acervo reúne coleções históricas e regionais fundamentais, servindo de referência para pesquisa e memória cultural sul-australiana .
A biblioteca guarda manuscritos medievais raros, sendo um centro de estudo e preservação do saber monástico europeu .
Seu acervo abriga raridades bibliográficas e manuscritos valiosos, consolidando-se como espaço sagrado da pesquisa acadêmica britânica .
Biblioteca da Abadia de Admont, Admont, Áustria ? erguida no século XVIII, exemplar máximo do barroco tardio, exibe cúpulas ricamente decoradas por afrescos, esculturas douradas e ambientação que impressiona pela elegância artística.
Considerada maior biblioteca de mosteiro do mundo, preserva mais de 60.000 volumes, sendo ponto de convergência cultural e turístico no espaço monástico .
Cuypers Library, Rijksmuseum, Amsterdã, Países Baixos ? inaugurada no final do século XIX, localizada dentro do icônico Rijksmuseum, encanta com arquitetura neogótica, colunas, vitrais e ambiente contemplativo que remete ao romantismo artístico.
State Library Victoria, Melbourne, Austrália ? fundada em 1854, ocupa um quarteirão inteiro em Melbourne com edifício neoclássico, pórtico majestoso e colunatas que evocam grandiosidade institucional.
Conserva acervos monásticos raros e é considerada um exemplo excepcional de cenografia bibliotecária rococó alemã .