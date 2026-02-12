Pra quem não viu: anel flutuante no céu da Tailândia era de verdade

Por Flipar
A mancha foi registrada no dia 27 de outubro de 2023. Os moradores gravaram vídeos e fizeram imagens até a fumaça se dissipar. Até hoje se lembram desse fato curioso.
Chegou-se a especular que o anel fosse um enxame de insetos, mas a possibilidade foi descartada.
Ajarn Jessada , professor do Departamento de Biologia da Universidade Chulalongkorn, em Bangkok, na Tailândia, afirmou na ocasião que o fenômeno ocorreu também em outros países.
O pesquisador disse, de acordo com a Reuters, que o anel foi formado por uma explosão de uma estrutura esférica, mantendo sua forma enquanto subia no céu.
‘A origem da fumaça pode ser de uma máquina ou combustível queimado. Ou de certos produtos químicos’, alertou Arjan.
O céu, sem dúvida, tem seus mistérios. Muitas pessoas costumam ficar intrigadas com aparições.
Em novembro de 2022, foi levantada a hipótese de extraterrestres estarem no Brasil.
Luzes misteriosas foram vistas no céu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Pilotos de diversas companhias aéreas relataram o acontecido.
As imagens circularam na internet e logo alguns internautas relacionaram a ETs, que estariam em vias de fazer contato com os seres humanos.
Embora não haja uma explicação concreta sobre o que eram as luzes piscando no infinito, vidas extraterrestres foram descartadas neste caso.
Os cientistas suspeitam que o fenômeno tenha sido provocado por satélites Starlink, da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.
Os satélites foram lançados da base espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, nos EUA, em outubro de 2022. Os aparelhos têm a função de fornecer internet a áreas mais remotas e até de ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.
As luzes em Porto Alegre podem ser reflexos do sol batendo em algum deles.
Não é só no Brasil que luzes misteriosas causam alvoroço. Em fevereiro de 2023, um traçado brilhante foi visto de noite na Europa.
O motivo? Exatamente os satélites de Elon Musk. Cada ponto de luz era um satélite de comunicação da SpaceX.
Isso porque a empresa colocou mais 55 satélites em órbita da Terra, no dia 12 de fevereiro. Eles eram parte do projeto Starlink, buscando exatamente o mesmo objetivo dos aparelhos lançados em outubro de 2022.
Enquanto os satélites se dirigiam aos locais pré-programados, eles poderiam ser vistos facilmente no céu durante a noite.
De acordo com o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Sideral (UNOOSA), havia na época 10.928 satélites na órbita da Terra.