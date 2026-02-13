“Vivendo” da fama: Atrações célebres que decepcionam os turistas

Por Flipar
Roswell, Novo México: O local ficou famoso por teorias de que uma nave alienígena teria caído lá em 1947, apesar da versão oficial afirmar que foi apenas um balão meteorológico.
A cidade adotou essa fama, investindo em atrações e lojas temáticas sobre extraterrestres. No entanto, muitos visitantes se decepcionam ao perceber que, além do apelo alienígena, Roswell tem muito pouco a oferecer.
Isso porque o local é sempre lotado, barulhento e repleto de anúncios e lojas comuns, que podem ser encontrados em outros lugares da cidade. Apesar de ser uma experiência movimentada, a praça em si não oferece atrações realmente únicas.
Epcot (Walt Disney World), Flórida: Um dos parques da Disney World em Orlando é considerado por muitos o mais decepcionante em comparação aos outros. Suas principais atrações são comidas, bebidas e alguns passeios pouco empolgantes.
Apesar de oferecer culinárias de diversos países, as opções são mais voltadas ao estilo da Disney do que autênticas. Outros parques como Magic Kingdom, Hollywood Studios e Animal Kingdom costumam ser escolhas bem mais recomendadas.
Calçada da Fama de Hollywood: A Calçada da Fama de Hollywood é frequentemente supervalorizada pela internet e acaba decepcionando muitos visitantes que acham que vão ver mais do que apenas nomes no chão.
Letreiro de Hollywood, Los Angeles: O icônico letreiro é um símbolo mundialmente reconhecido, mas sua visita presencial costuma frustrar turistas.
Proibido de ser tocado e cercado por áreas restritas, só pode ser visto à distância ? seja de algumas trilhas próximas ou de pontos de observação. Na prática, a experiência acaba não sendo muito diferente de olhar uma foto na internet.
Na realidade, o local ? transformado nos anos 1950 em taverna e museu pelos Chamberlain ? exagera ou distorce parte de seu legado para atrair visitantes.
Hoje, a caverna funciona como um museu com algumas peças naturais e históricas, mas acaba sendo uma atração pequena e sem muito destaque.
Sem uma história comprovada ou elementos interativos, a torre se resume a uma construção isolada e sem atrativos significativos. A falta de contexto histórico faz com que a visita seja desinteressante, especialmente quando comparada a outras atrações mais bem documentadas.