Entre festa e amor, Martinho da Vila marca datas especiais

Por Flipar

A postagem destaca exatamente a ligação simbólica entre sua trajetória e a festa que ajudou a eternizar no samba e no carnaval. Além disso, o cantor também dividiu momento íntimo com o público ao comemorar os 55 anos da esposa, Cléo Ferreira.
Reprodução/Instagram

Ao compartilhar uma foto ao lado da companheira, declarou: ?Estrela guia que me norteia! Viva os 55 da Clediomar?. Assim, o músico uniu celebração pessoal e carinho familiar em duas datas marcantes.
Reprodução/Instagram

Martinho da Vila, aliás, será homenageado com uma estátua monumental ? em bronze e tamanho natural ? erguida sobre uma coroa na Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel, bairro que inspirou seu nome artístico.
Reprodução de vídeo TV Globo

A obra, idealizada pelo carnavalesco Paulo Barros e esculpida por Mário Pitanguy, terá cerca de 14 metros de altura e prestará tributo ao legado do sambista. Veja agora a carreira de Martinho.
Divulgação

Filho de lavradores, Martinho José Ferreira nasceu em 12/2/1938 em Duas Barras, no interior do RJ. Com apenas quatro anos, mudou-se com a família para a capital. Antes de se tornar um ícone da arte, ele serviu o exército na juventude.
- Flickr Arquivo Nacional do Brasil

Na década de 1970, decidiu abandonar a carreira militar para dedicar-se ao samba, paixão que o tornaria conhecido nacionalmente.
Arquivo Nacional do Brasil

No Festival da Música Popular Brasileira de 1967 da Record, vencido por Edu Lobo com ?Ponteio?, concorreu com a canção ?Menina Moça?, interpretada por Jamelão, cantor que se tornaria um emblema da Mangueira.
Instagram @martinhodavilaoficial

No ano seguinte, Martinho da Vila emplacou seu primeiro grande sucesso, ?Casa de Bamba?, canção que se tornaria um dos clássicos de seu repertório.
Flickr ERIC BROMME

A canção foi faixa do primeiro álbum do sambista, lançado em 1969 pela RCA Victor. O disco trazia ainda sucessos como ?Quem É Do Mar Não Enjoa?, ?O Pequeno Burguês? e ?Pra Que Dinheiro?.
Flickr steh frateschi

Daí em diante, passou a lançar discos quase todos os anos, emplacando clássicos definitivos do samba nacional. Entre suas produções mais cultuadas estão ?Canta Canta, Minha Gente? (1974) e ?Tá Delícia, Tá Gostoso? (1995).
Divulgação

Além de ?Casa de Bamba? e ?Canta Canta, Minha Gente?, outras músicas muito conhecidas do compositor e cantor são ?Disritmia?, ?Devagar Devagarinho? (composição de Eraldo Divagar), ?Mulheres? (de Toninho Geraes) e ?Ex-Amor?.
Divulgação

Martinho da Vila também é uma das personalidades mais ilustres do Carnaval carioca. Especialmente por sua ligação com a escola de samba Unidos de Vila Isabel, da qual é presidente de honra.
Bruno Guilher/Wikimédia Commons

É dele a idealização do histórico enredo ?Kizomba: A Festa da Raça?, que deu à escola o seu primeiro título do Grupo Especial, em 1988, no centenário da abolição da escravatura.
Igmann Phill wikimedia commons

Entre as características marcantes da obra de Martinho estão a celebração da cultura popular, a crítica social e a exaltação da negritude.
Instagram @martinhodavilaoficial

Em 1991, Martinho encontrou-se com Nelson Mandela, líder sul-africano que foi símbolo da luta contra o apartheid no país. Um reconhecimento a um dos artistas brasileiros que mais se engajaram no combate ao racismo e pelos direitos da população negra.
Instagram @martinhodavilaoficial

Apesar de sua forte ligação com o samba, o artista é reconhecido como detentor de estilo eclético, incursionando por outros gêneros da MPB, e também um pesquisador da cultura popular.
Flickr Rodrigo Martins

Martinho da Vila também tem uma trajetória consistente como escritor. Em 2024, ele lançou seu 21º livro, ?Martinho da Vida?. Sua obra bibliográfica passeia por gêneros diversos, do infanto-juvenil ao romance e ao autobiográfico.
- Divulgação

Martinho da Vila tem oito filhos, incluindo a cantora Mart?nália. Ele é casado desde 1993 com Cléo Ferreira, mãe de seus dois filhos mais novos.
Instagram @martinhodavilaoficial

