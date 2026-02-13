Em busca do soro universal, homem aceita ser cobaia para centenas de picadas de cobras

Por Flipar
A equipe de cientistas testou dois anticorpos retirados de Tim Friede em camundongos.
O segundo anticorpo, chamado SNX-B03, ofereceu proteção parcial contra todas as espécies testadas, incluindo algumas das mais mortais do mundo.
O objetivo do imunologista Jacob Glanville e da empresa Centivax é criar um antiveneno universal ? um único tratamento eficaz contra qualquer picada de cobra, em qualquer lugar do mundo.
Considerando o nível de toxicidade do veneno, atualmente as três cobras mais venenosas do mundo são:
Cobra-real (Sudeste Asiático e Índia): A Cobra-real tem um veneno capaz de causar necrose, visão turva, tontura e paralisia. A taxa de mortalidade pode chegar a 30%, mesmo com antídoto;
Mamba-negra (África Subsaariana): Altamente agressiva quando ameaçada, a Mamba-negra é capaz de morder várias vezes seguidas. Seu veneno pode causar paralisia progressiva, convulsões e falência respiratória. Sem tratamento, a morte por vir de 7 a 15 horas;
Taipan-do-interior (Austrália): Uma única picada pode conter veneno suficiente para matar até 100 homens adultos. Os efeitos incluem paralisia (em minutos), problemas de coagulação sanguínea e hemorragia interna.