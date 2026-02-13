Pra quem não viu: Angelina Jolie contratou assassino para matá-la, mas ele preferiu salvá-la

Por Flipar
Além da bem-sucedida trajetória no cinema, Jolie é ativista de causas sociais e ambientais. Ela também tem alguns comportamentos curiosos. O Flipar mostra a seguir detalhes da vida e carreira da estrela internacional.
Angelina Jolie Voight nasceu em 1975 no Cedars-Sinai Medical Center, um hospital universitário terciário, sem fins lucrativos, onde também funciona um centro acadêmico de ciências da saúde em Los Angeles, na Califórnia.
Apesar da carreira de sucesso e de uma legião de admiradores pelo mundo, Angelina também tem algumas esquisitices que chamam atenção e causam perplexidade. Uma das atitudes imprevisíveis da atriz foi contratar um assassino para matá-la.
Ela contou que o próprio ?assassino? decidiu declinar da oferta em um primeiro momento e pediu que ela pensasse um pouco melhor. Após semanas, Angelina, então, decidiu que queria continuar a viver. A história mostra o momento emocional que ela vivia e revela o quanto a atriz é capaz de atos insólitos.
Quando Angelina era jovem, a mãe queria que ela fosse modelo, mas ela preferiu fazer um curso de agente funerário, para aprender a preparar corpos para os velórios. Quem gosta dessa atividade?
Outra excentricidade de Jolie é a fissura por facas. A atriz é obcecada pelo objeto desde os 11 anos de idade, a ponto de possuir uma coleção enorme de modelos, simples ou de marca: facas dobráveis William Henry personalizadas, canivetes borboletas feitos à mão, facas balisongs Darrel Ralph, etc. Quem curte?
A relação com o pai tornou-se muito difícil por causa do temperamento infiel de Jon Voight. Ele traiu a mulher, Marcheline Bertrand, repetidas vezes. E Angelina tomou as dores da mãe, principalmente após a morte dela. Pai e filha ficaram anos sem se falar. Depois, acertaram as pontas.
Além do Oscar que ganhou por ?Garota Interrompida?, Angelina já concorreu a diversos prêmios e conquistou vários deles. Foram 97 indicações e 47 vitórias em cerimônias diversas, como três Globos de Ouro e dois Screen Actors Guild Awards.
Em 2009, Angelina Jolie concorreu ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme “A Troca”, de Cint Eastwood.
Angelina também emprestou sua voz para a animação Kung Fu Panda (2008), seu primeiro trabalho em uma franquia infantil. Ela continuou como a voz da Mestre Tigresa nas sequências Kung Fu Panda 2 (2011) e Kung Fu Panda 3 (2016).
A atriz é tida como grande filantropa, auxiliando pessoas e instituições. Ela já doou dinheiro para a construção de escolas em países que têm campos de refugiados e locais de grande pobreza, como Quênia, Camboja, Etiópia e Afeganistão. Angelina publica sempre em suas redes sociais mensagens sobre a luta por direitos humanos pelo mundo.
Angelina também divulga causas em defesa dos animais, como o programa de preservação de abelhas Women For Bees, da Unesco, em parceria com a empresa de cosméticos francesa Guerlain.
Angelina é entusiasta de tatuagens. Ela tem vários desenhos, mensagens e informações espalhadas pelo corpo. No braço esquerdo, próximo ao ombro, ela tem as coordenadas de onde os filhos nasceram. Nas costas, perto da nuca, traz a frase “Know your rights” (“Saiba seus direitos”).