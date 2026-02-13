Veja 15 artistas que nunca se apresentaram no intervalo do Super Bowl — mas bem que poderiam

Por Flipar
Os motivos variam desde conflitos de agenda e questões políticas até a simples recusa em adaptar o show para o formato exigido pela NFL. Veja alguns exemplos!
Taylor Swift: Um dos maiores fenômenos dos últimos anos, Swift chegou a ser convidada, mas recusou por motivos relacionados a conflitos de patrocínio e compromissos profissionais.
Metallica: A maior banda de metal do mundo é um pedido constante dos fãs para o halftime show. O vocalista James Hetfield já comentou que o estilo da banda pode ser “pesado demais” para o perfil familiar da NFL.
Dolly Parton: A lenda do country afirmou ter recusado o convite várias vezes por sentir que o espetáculo era “grande demais” para o que ela gostaria de apresentar.
P!nk: Em 2019, a cantora recusou um convite para se apresentar no Super Bowl. Em entrevista, ela afirmou que provavelmente repetiria o gesto do quarterback Colin Kaepernick, que se ajoelhou durante o hino em protesto contra a injustiça racial.
Outkast: A dupla de hip-hop conhecida pelo hit “Hey Ya!” foi convidada para o Super Bowl de 2004, mas André 3000 recusou porque a NFL queria que eles encurtassem suas músicas para caber no tempo do intervalo.
Drake: O artista mais certificado da era do streaming nunca foi o headliner, o que surpreende muitos especialistas, já que ele preenche todos os requisitos de popularidade e hits globais.
Miley Cyrus: Um dos maiores nomes do pop moderno, Cyrus nunca foi a atração principal do halftime show, apesar de já ter feito shows em eventos pré-Super Bowl.
AC/DC: Uma das maiores bandas de rock de todos os tempos também nunca se apresentou como atração principal no Super Bowl.
Elton John: Mesmo sendo um dos artistas mais influentes e com uma carreira enorme desde os anos 1970, Elton John nunca liderou o halftime show do Super Bowl.
Guns N’ Roses: A banda é a definição de “Rock de Estádio”, o que os tornaria candidatos perfeitos. Talvez o grande entrave tenha sido a imprevisibilidade, já que o grupo ficou conhecido pelos atrasos em seus shows.
Justin Bieber: Em 2024, houve uma expectativa gigantesca de que Bieber se juntaria a Usher como convidado especial, mas ele recusou. Fontes próximas ao cantor indicaram que ele preferiu focar em sua saúde física e mental.
Mariah Carey: A artista solo com mais hits #1 na história da Billboard nunca se apresentou no halftime show. Apesar disso, ela já cantou o Hino Nacional no Super Bowl XXXVI, em 2002, em uma das execuções mais aclamadas da história.