Nada de desperdício: dicas para economizar energia durante o verão

Por Flipar
Redobre a atenção: É muito comum ir da sala pra cozinha, da cozinha pro banheiro, do banheiro para sala…e deixar a luz acesa do cômodo em que você estava. No final do mês, esse dinheiro faz falta. Cuidado.
Tire aparelhos da tomada. Não está vendo TV? Desligue, claro, mas tire da tomada, principalmente quando for sair de casa. O mesmo vale para microondas, computador, ventilador de mesa, entre outros.
Evite deixar a porta da geladeira aberta, principalmente quando você só faz isso para “pensar” ou para atacar uma guloseima mesmo sem fome. Nesse caso, você economiza energia e não ganha uns quilinhos.
Ainda sobre banhos, não demore. Não vá para o banheiro chorar, ouvir música ou afins. Economize tempo e, claro, economize água. E não se esqueça: desligue o chuveiro enquanto passa shampoo, sabonete ou creme.
Quer tomar muitos banhos e demorar? Bem, você também pode tomar banho frios. Economiza bastante. Aliás, chuveiros elétricos gastam mais energia entre 18h e 21h. Portanto, trocar o horário pode ser uma alternativa.
Compartilhe o ar/ventilador/aquecedor. Se você não mora sozinho e tiver oportunidade, faça. Melhor um ar ligado num quarto esfriando duas, três pessoas do que três aparelhos ligados. Pense nisso.
Muita gente gosta de ligar o ar um pouco antes de ir dormir e só desligá-lo quando desperta. Que tal repensar? Se você acorda às 6h, bote o despertador para às 5h, desligue o ar e volte a dormir. Acredite: vai seguir fresquinho e você vai economizar bastante.
Ainda sobre ar-condicionado, uma dica preciosa: mantenha o filtro bem limpo. Caso contrário, o temporizador vai gastar mais energia e o seu bolso não vai curtir nada.
Sempre é bom lembrar: ligou o ar-condicionado? Feche as janelas e as portas, se não ele vai ter trabalho dobrado e nem vai esfriar o ambiente.
Tente usar a luz natural, a do sol. Para isso, abra as cortinas, as janelas, vá para a varanda. A ideia é só ligar lâmpadas à noite ou com extrema necessidade. No final do mês, seu bolso agradece.
Além de lâmpadas, você pode optar por eletrodomésticos que gastem menos energia. Podem ser um pouco mais caros, é verdade, mas no final o barato pode sair caro. Esses aparelhos vêm com um selo específico do Inmetro. Na dúvida, fale com o vendedor.
Voltando às geladeiras, outro ponto importante: cuidado com as borrachinhas de vedação. Se elas não estiverem boas, o frio pode vazar e aí é trabalho dobrado.
Pouca gente sabe, mas às vezes colocar um fogão ao lado da geladeira pode ser ruim e um acaba interferindo na temperatura extrema do outro.
Quando for viajar, principalmente por muito tempo, desligue a chave geral da energia. Assim, seus gastos serão zero ou quase zero durante o período.
Carregou o notebook? Carregou o celular? Tire da tomada. Não faz mal nenhum.
Muitas vezes, usamos benjamins. Cuidado. Eles podem até te ajudar, mas podem gerar aquecimento e ocasionar perdas elétricas.
Pode parecer bobagem, mas roupas claras, assim como móveis claros, ajudam a clarear o ambiente.