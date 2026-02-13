Influenciadora de 51 anos morre depois de gravar vídeo comendo caranguejo com toxina mortal

Por Flipar

Especialistas alertam que o veneno dessa espécie não é neutralizado pelo cozimento nem pela fritura e não possui antídoto conhecido.
Wikimedia Commons/Anna Mitrošenkova

O caso gerou um alerta oficial à população para que evite o consumo de animais marinhos desconhecidos.
Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais

Geralmente, ele habita áreas rasas, na maioria das vezes escondido sob rochas ou entre corais.
Reproduc?a?o

Além disso, apresenta uma coloração característica composta por manchas em tons de marrom, vermelho ou laranja sobre um fundo mais claro, além de ter pinças de pontas escuras.
Flickr ? Kate Dixon

Embora sua aparência possa parecer exótica ou atraente para o consumo, sua biologia esconde um perigo mortal.
Ewout Knoester/iNaturalist

Diferente de animais peçonhentos que injetam veneno por meio de picadas ou ferroadas, o caranguejo-do-diabo é um animal venenoso por ingestão.
Reproduc?a?o

Essas toxinas podem causar formigamento nos lábios, língua e extremidades, náuseas, paralisia muscular, insuficiência respiratória e morte em casos graves.
Montagem/Wikimedia Commons/Reproduc?a?o

Predadores naturais tendem a evitar o caranguejo-do-diabo, possivelmente por reconhecerem sua coloração como um sinal de perigo.
Daniel Eisenhauer/iNaturalist

